Enma López se presenta a las primarias en Madrid desafiando a Reyes Maroto

La carrera por el liderazgo del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid ha dado un vuelco inesperado. La concejala y portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha anunciado oficialmente en una entrevista con El País que se presentará a las primarias del partido para encabezar la lista socialista al Palacio de Cibeles. Con este movimiento, competirá directamente con la actual portavoz del grupo municipal y exministra, Reyes Maroto, quien ya había manifestado repetidamente su intención de repetir como candidata.

López, quien fue la coordinadora de la campaña en 2023 y concurrió como 'número 3' de la propia Maroto, ha experimentado un rápido ascenso en el organigrama del partido. Su perfil cotiza al alza desde que Pedro Sánchez la nombrara secretaria federal de Política Económica y, posteriormente, portavoz adjunta de la formación a nivel nacional.

Sorpresa en la federación madrileña

El anuncio ha sacudido las filas socialistas. Fuentes de la Federación Madrileña del PSOE han trasladado a Europa Press su sorpresa y una sensación de movimiento "precipitado", sobre todo teniendo en cuenta que las primarias en la capital aún no han sido convocadas formalmente ni cuentan con un calendario fijado.

La hoja de ruta interna del PSOE se empezará a despejar este mismo sábado en el Comité Federal, donde se prevé aprobar las tres ventanas posibles para los procesos de primarias (julio, septiembre y noviembre). En clave regional, la Ejecutiva madrileña se reunirá el próximo martes para decidir en cuál de esos plazos se encuadrarán las votaciones de la Comunidad de Madrid, paso previo indispensable para que puedan iniciarse formalmente las primarias a nivel municipal.

Maroto mantiene su pulso por Cibeles

A pesar del órdago de su compañera de filas, Reyes Maroto no tiene intención de dar un paso atrás. Tras hacerse en el pasado con la Secretaría General del PSOE de Madrid Ciudad sustituyendo a Mercedes González, Maroto lleva meses insistiendo en que el partido ya se encuentra elaborando el programa electoral para el asalto a la alcaldía. Hace apenas dos meses, la exministra defendía su legitimidad asegurando que estos años de oposición le han aportado "experiencia en el ámbito local y conocimiento" para liderar el proyecto socialista en la capital.