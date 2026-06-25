El Gobierno de Ayuso denuncia una huelga "política" de Sánchez para convertir las aulas en un frente contra Ayuso

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha cargado este jueves contra la huelga indefinida convocada por sindicatos y organizaciones de docentes en la educación pública no universitaria a partir del próximo 14 de octubre. La responsable autonómica ha calificado la movilización de "huelga política" y ha acusado a sus promotores de actuar por "órdenes" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de desgastar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.

Durante una atención a los medios de comunicación en el Colegio Mayor Mendel, Zarzalejo ha cuestionado la convocatoria sindical y ha defendido que la Comunidad está cumpliendo los compromisos adquiridos con los representantes de los docentes en las mesas de negociación. La huelga está prevista para el inicio del próximo curso escolar y coincidirá con la fase final de elaboración de los Presupuestos regionales.

La consejera ha asegurado que la movilización no responde a motivos educativos, sino a una estrategia política dirigida contra el Gobierno autonómico. "Esta huelga, convocada en diferido, es una huelga política contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno de Madrid", ha confirmado Zarzalejo.

Según la titular de Educación, el propósito de la convocatoria es "reventar las calles de Madrid" y desviar la atención de los problemas que afectan al Ejecutivo central.

El acuerdo firmado con los sindicatos

Zarzalejo ha recordado que los principales sindicatos convocantes, CCOO y UGT, participan de forma habitual en las mesas de negociación con la Comunidad de Madrid. Además, ha subrayado que ambas organizaciones firmaron hace un año un acuerdo sectorial con el Gobierno regional que "se está aplicando en los términos pactados".

La consejera también ha destacado medidas como la reducción progresiva del horario lectivo del profesorado, la incorporación de 800 nuevos maestros para atender necesidades educativas especiales y los programas de reducción de ratios en las aulas. "Son unas reivindicaciones que se están cumpliendo", ha confirmado.

Críticas a las demandas planteadas

La responsable autonómica ha cuestionado algunas de las exigencias incluidas en la convocatoria de huelga y ha asegurado que determinadas propuestas se sitúan incluso por debajo de los objetivos anunciados recientemente por el Ministerio de Educación.

En este sentido, ha sostenido que la Comunidad de Madrid lleva varios cursos adelantando medidas relacionadas con la reducción del número de alumnos por aula. Según ha explicado, la bajada de ratios ya se ha completado en determinadas etapas educativas y continuará extendiéndose durante los próximos cursos. "Vamos tres cursos académicos por delante de lo que ha propuesto el Ministerio", ha espetado.

La consejera ha hecho hincapié en que el Gobierno regional continuará aplicando el acuerdo alcanzado con los representantes sindicales y ha defendido que las medidas comprometidas seguirán desarrollándose durante los próximos años. Entre ellas ha expuesto la reducción gradual de la jornada lectiva de los docentes, que continuará hasta situarse en las 18 horas semanales.

Zarzalejo ha considerado además que los sindicatos están utilizando el conflicto educativo con fines políticos y ha lamentado que la convocatoria afecte al normal funcionamiento de los centros. "Lo más lamentable es que toman como rehenes a las familias y a los alumnos de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado.