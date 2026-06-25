Muere un obrero y otro resulta herido grave tras derrumbarse una obra en San Sebastián de los Reyes

Un trabajador ha muerto este jueves y otro ha resultado herido de gravedad tras el derrumbe del forjado de una vivienda en construcción en San Sebastián de los Reyes.

El accidente laboral se ha producido en torno a las 14:00 horas en la calle del Oso, según han informado los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Summa 112 para atender a los dos operarios que se encontraban trabajando en el inmueble en el momento del colapso.

Según informa Europa Press, a la llegada de los equipos de emergencias uno de los trabajadores, un hombre de 43 años, se encontraba en estado crítico. Los sanitarios han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no han podido salvar su vida y han confirmado su fallecimiento.

Segundo operario herido

El segundo operario, un varón de 36 años, ha sido estabilizado en el lugar antes de ser trasladado al Hospital La Paz con pronóstico potencialmente grave.

El derrumbe ha movilizado además a efectivos de la Policía Local de San Sebastián de los Reyes, que han colaborado en la gestión del operativo y en el control del perímetro para facilitar las labores de rescate y asistencia.

En la intervención también han participado dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que han trabajado en el aseguramiento de la zona tras el colapso del forjado.