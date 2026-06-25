QuironPrevención ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional tras haber encontrado dispositivos de grabación en el despacho del director general de la compañía, Fernando Camino, socio de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, y cuyo negocio con su mujer la Justicia investiga.

El juez ve indicios de que González Amador adquirió por casi medio millón de euros una empresa, Círculo de Belleza S.L., propiedad de la mujer de Camino, de la que no hay elementos que acrediten su valor, según la UCO, pudiendo ser "la verdadera finalidad de dicho acto satisfacer una comisión" al directivo de la empresa sanitaria.

En la denuncia presentada, a la que ha tenido acceso El Español, se afirma que los aparatos se han encontrado después de que la compañía decidiera llevar a cabo una inspección en sus oficinas centrales, en la madrileña calle de Agustín de Bethancourt, "tras la concurrencia de diversos incidentes en las instalaciones en un breve espacio de tiempo".

El objetivo, explican, era "descartar que las comunicaciones de QuirónPrevención estén comprometidas por la existencia de dispositivos de escucha, grabación o captación de información no autorizados". Fruto de ese análisis, continúa la denuncia, se han encontrado dos dispositivos de escucha no autorizados en el despacho de la dirección general y en una sala contigua a esta oficina. Se trata de "estancias de acceso restringido, destinadas a un uso reservado y privado de Quirónprevención [...] en las que se celebran habitualmente reuniones y conversaciones de carácter confidencial, vinculadas a la gestión y estrategia de la compañía, así como comunicaciones de índole privada del director general y otros miembros del equipo directivo".

Según aparece en la denuncia, en la oficina del director general se ha encontrado "un micrófono oculto ubicado en el falso techo, recubierto con una cinta metálica de color plateado y camuflado junto aislamiento térmico". Además, se puede apreciar que en la zona donde ha aparecido el dispositivo "el material de aislamiento había sido manipulado".

El segundo aparato se encontraba en una sala anexa al despacho donde ha aparecido "una grabadora WiFi, fijada mediante velcro a la parte posterior de la pantalla de la sala de reuniones". Un dispositivo que el equipo de seguridad de QuironPrevención valora en 300 euros y que se puede comprar en tiendas de material de espionaje. Ambos dispositivos "quedaron bajo la custodia del Área de Seguridad Corporativa en sobres cerrados y precintados con sellos de seguridad, para ser entregados" en dependencias policiales.

El hallazgo, desvelado por Okdiario, se suma a otros hechos extraños acaecidos en el entorno de González Amador. El juez Juan Carlos Peinado mantiene abierta una investigación por el supuesto hackeo de los correos electrónicos que el novio de Ayuso se cruzó con sus abogados en el marco del procedimiento que se seguía contra él por fraude a Hacienda.

Asimismo, en enero de 2025 sus abogados denunciaron el robo de ordenadores y otros dispositivos electrónicos. También la entrada no autorizada en casa de uno de ellos y del arquitecto que remodeló la vivienda en la que González Amador y Díaz Ayuso conviven.