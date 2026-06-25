Una anciana herida grave en el incendio de una vivienda en Moncloa

Un aparatoso fuego ha sobresaltado este jueves a los vecinos del barrio madrileño. Los servicios de emergencias han tenido que intervenir de urgencia tras desatarse unas virulentas llamas en el interior de un inmueble residencial. El siniestro ha movilizado a diversas dotaciones del Ayuntamiento de Madrid, que se han desplazado de inmediato al lugar de los hechos para tomar el control de la situación.

El foco principal del desastre se ha localizado concretamente en un tercer piso situado en la popular calle Sánchez Preciado. A la llegada de los efectivos de extinción, el fuego se encontraba en una fase completamente desarrollada. De hecho, la virulencia térmica era tal que las lenguas de fuego habían llegado a romper por la fachada del edificio, generando una densa y visible columna de humo negro y un evidente peligro de propagación rápida hacia las viviendas colindantes.

Ante la magnitud del escenario, los efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han llevado a cabo una rápida y eficaz intervención para contener el veloz avance de las llamas, logrando extinguir el siniestro tras unos intensos minutos de trabajo con mangueras en el interior y exterior del inmueble.

#Incendio de vivienda en calle Sánchez Preciado. @BomberosMad extingue un fuego generalizado en un tercer piso que había roto por fachada y corta la propagación a viviendas colindantes.@SAMUR_PC estabiliza y traslada grave por inhalación de humo a una mujer de avanzada edad. pic.twitter.com/51PS9Ls0NA — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 25, 2026

Una intoxicación

En el transcurso del complejo operativo, los profesionales médicos de Samur-Protección Civil han tenido que prestar asistencia sanitaria de urgencia a una mujer de avanzada edad, residente en el domicilio afectado. La víctima presentaba un cuadro clínico muy severo, el cual se ha traducido en una gravísima intoxicación por la ingente inhalación de humo tóxico desprendido por la combustión de los diversos enseres de la casa.

Tras recibir los primeros auxilios en el lugar del suceso, la paciente ha sido estabilizada en el interior de una uvi móvil por los facultativos y, posteriormente, ha sido trasladada a la mayor brevedad a un centro hospitalario cercano. Según han apuntado fuentes oficiales de emergencias, la mujer ha ingresado con pronóstico grave debido a los daños severos sufridos en sus vías respiratorias durante su prolongada exposición al humo.

Una vez sofocadas por completo las llamas y asegurado el perímetro exterior de la calle, las autoridades competentes han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.