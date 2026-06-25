Una de las mejores pizzerías del mundo reparte pizza y cerveza gratis este jueves en Madrid

La Festa della Pizza celebra este jueves 25 de junio su tercera edición en Madrid con una jornada dedicada a la gastronomía italiana en la que participarán distintos restaurantes de la capital. Como parte de la celebración, los hermanos Riccardo y Vittorio Figurato, dueños de una de las mejores pizzerías del mundo, repartirán pizza gratis en Pizzeria Friggitoria.

El evento tendrá lugar en dicho local, situado en la Avenida de Filipinas, 14, a partir de las 20:00 horas. La asistencia será completamente gratuita, aunque será obligatorio realizar una inscripción antes a través de la web de Fratelli Figurato.

Además, entre las personas inscritas se han sorteado diez accesos garantizados con acompañante. Los ganadores recibirán también merchandising oficial del evento y una cena para dos personas en Pizzeria Friggitoria.

Una vez allí y comenzado el evento, la entrada se realizará por orden de llegada y en función del aforo disponible. En sus redes sociales, la organización señala que "si el aforo interior se completa, intentaremos ofrecer pizzas enteras en formato take away a las personas registradas que se hayan quedado fuera, por orden de llegada y hasta fin de existencias".

Cada asistente recibirá cuatro tickets: uno para una pizza romana para compartir entre dos personas, otro para una pizza fritta napolitana, un tercero para una cerveza y un cuarto para el postre.

La fiesta incluirá también actuaciones en directo y otras sorpresas. Desde la pizzería avanzan que durante la noche "brindaremos, comeremos y bailaremos con la mejor música".