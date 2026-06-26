Ayuso activa a su Gobierno por el trágico terremoto de Venezuela

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una comisión interdepartamental con el objetivo de coordinar las actuaciones de apoyo a Venezuela tras los terremotos registrados este miércoles en el país sudamericano. El dispositivo integra a varias Consejerías y articula medidas de asistencia institucional, sanitaria y de emergencias, además de canales de colaboración con entidades públicas y privadas.

La comisión está integrada por las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Local; Medio Ambiente, Agricultura e Interior; y Familia, Juventud y Asuntos Sociales. Su función es centralizar y coordinar las iniciativas que el Ejecutivo autonómico desplegará en los próximos días en respuesta a la situación provocada por los seísmos.

Entre las primeras decisiones adoptadas figura la creación del correo electrónico convenezuela@madrid.org, que servirá como canal para recoger los ofrecimientos de ayuda procedentes de empresas e instituciones que deseen colaborar con el pueblo venezolano. Este mecanismo busca ordenar las propuestas y facilitar su gestión con las autoridades competentes.

Además, el Gobierno regional ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno aprobará una declaración institucional de apoyo a Venezuela, en línea con las medidas de coordinación ya activadas.

Apoyo psicológico

En el ámbito social y sanitario, el servicio telefónico 012 A Tu Lado prestará asistencia psicológica gratuita durante las 24 horas del día a los ciudadanos venezolanos residentes en la Comunidad de Madrid. Este servicio se desarrollará en colaboración con el Colegio de Psicólogos de Madrid y está orientado a ofrecer apoyo emocional a los familiares de personas afectadas por la situación en su país de origen.

La medida se enmarca en el refuerzo de la atención a colectivos especialmente impactados por la emergencia internacional, según ha informado el Ejecutivo autonómico.

Apoyo forense

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición del Gobierno central a diez médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su posible desplazamiento a la zona afectada. Su labor se centraría en colaborar en la identificación de víctimas en coordinación con las autoridades desplazadas sobre el terreno.

Se trata de profesionales especializados en medicina forense que permanecen a la espera de activación para integrarse en las labores de cooperación internacional si así se requiere.

Despliegue del Ericam en la zona afectada

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam) ya ha sido movilizado. Según ha informado el Ejecutivo regional, los 40 efectivos del Ericam han aterrizado en la zona afectada por los seísmos para apoyar las labores de rescate.

El dispositivo está compuesto por bomberos especialistas en estructuras colapsadas, unidades caninas de búsqueda y personal sanitario del Summa 112. Su intervención se centra en la localización de víctimas y el apoyo a las operaciones de rescate en curso tras el terremoto.

Como gesto institucional, la fachada de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, se iluminará durante la noche de este viernes y del sábado con los colores de la bandera de Venezuela. Además, el Consejo de Gobierno aprobará una declaración institucional de apoyo al país afectado.