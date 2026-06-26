Ayuso activa un plan alternativo para salvar el bilingüismo en las aulas tras el portazo del Gobierno

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha su propio programa de auxiliares de conversación a partir del próximo curso 2026/27 después de que el Ministerio de Educación haya rechazado su solicitud para seguir participando en la convocatoria estatal, un programa en el que la región llevaba integrada dos décadas.

La decisión llega tras meses de incertidumbre en torno a la continuidad de esta iniciativa, considerada una pieza clave del modelo bilingüe madrileño. Desde el Gobierno regional atribuyen la situación a los retrasos y problemas de coordinación generados por el Ejecutivo central en la gestión del programa.

La polémica comenzó cuando la convocatoria estatal, que tradicionalmente se publicaba en febrero, no vio la luz hasta finales de mayo. Ante esta situación, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades reclamó que el asunto fuera abordado en la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el pasado 3 de junio, con el objetivo de aclarar el futuro de los auxiliares de conversación.

Durante esa reunión, varias comunidades autónomas trasladaron su preocupación a la ministra de Educación, Milagros Tolón, por las posibles sanciones derivadas de la participación en el programa. El temor surgía después de que algunas regiones se vieran afectadas durante el curso 2025/26 pese a cumplir, según defendieron, con los requisitos establecidos por el propio Ministerio de Educación.

Según la Comunidad de Madrid, la ministra aseguró entonces que el conflicto existente entre Educación y Trabajo estaba resuelto y que únicamente estaban a la espera de que las autonomías solicitaran los auxiliares necesarios para el próximo curso.

Tras analizar la situación con sus servicios jurídicos, el Ejecutivo madrileño decidió continuar adelante con los trámites para incorporarse nuevamente al programa estatal. El objetivo, sostienen desde la Consejería, era evitar posibles perjuicios a los beneficiarios y garantizar la continuidad de un recurso fundamental para los centros educativos.

Sin embargo, las gestiones realizadas en los días posteriores concluyeron con una respuesta negativa por parte del Ministerio. Según la versión del Gobierno regional, Educación comunicó que no podía atender la solicitud madrileña por motivos técnicos, sin ofrecer más alternativas.

Ante este escenario, la Comunidad de Madrid ha optado por diseñar un programa propio que permita mantener la presencia de auxiliares de conversación en las aulas. La medida busca garantizar la continuidad de una herramienta que el Ejecutivo autonómico considera esencial para el aprendizaje de idiomas y para el desarrollo del programa bilingüe implantado en la región.

La magnitud de la iniciativa queda reflejada en la inversión realizada durante el último curso. Solo en 2025/26, la Comunidad destinó 28 millones de euros a financiar la actividad de estos profesionales en más de 800 centros educativos madrileños, donde colaboran en la enseñanza de lenguas extranjeras y refuerzan la inmersión lingüística de los alumnos.

Los auxiliares de conversación son una figura clave del sistema bilingüe madrileño. Se trata de jóvenes procedentes de otros países o con un dominio acreditado de una lengua extranjera que apoyan a los docentes en las aulas para mejorar la práctica oral de idiomas, especialmente inglés, y acercar a los alumnos a otras culturas y formas de expresión. Su presencia se considera uno de los principales instrumentos para fomentar la inmersión lingüística en los centros educativos.