Condenado a 23 años de prisión por asesinar a su pareja con 45 puñaladas en Villaverde

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un hombre a una pena de 23 años de prisión por el asesinato de su pareja, a la que mató asestándole 45 puñaladas en septiembre de 2023 en el distrito madrileño de Villaverde. El tribunal ha considerado probado que el crimen se cometió con alevosía, ensañamiento y bajo la agravante de discriminación por razón de género.

La sentencia detalla una pena de 22 años y seis meses por el delito de asesinato, a los que se suman otros seis meses de cárcel por un delito de maltrato habitual. Asimismo, el fallo impone al condenado diez años de libertad vigilada una vez salga de prisión, junto con la prohibición de aproximarse o comunicarse con los hijos y la madre de la víctima durante un periodo de 23 años y seis meses.

Un ataque brutal sin posibilidad de defensa

Los hechos juzgados se remontan a la madrugada del 24 de septiembre de 2023. Tras mantener una discusión en el domicilio del agresor, este atacó de forma sorpresiva a la víctima utilizando un cuchillo de cocina de más de 32 centímetros de longitud. El acusado le propinó 45 puñaladas repartidas por el rostro, el cuello y el tórax.

A pesar de la gravedad de las heridas, la mujer consiguió sacar fuerzas para salir de la vivienda y pedir ayuda desesperadamente a los vecinos, pero acabó falleciendo poco después debido a un shock hipovolémico provocado por las severas lesiones vasculares sufridas en la zona cervical. Por su parte, el agresor, lejos de auxiliarla, procedió a lavarse, se cambió de ropa y abandonó inmediatamente el lugar del crimen.

Historial de control y maltrato continuado

La resolución judicial dictamina que el asesinato fue el trágico desenlace de un calvario de maltrato continuado que la víctima venía sufriendo desde el inicio de la relación sentimental en el año 2020. Para dictar el veredicto de culpabilidad, el jurado tomó en consideración múltiples pruebas, entre las que destacan conversaciones de WhatsApp, audios en los que el acusado profería amenazas de muerte, los testimonios de la madre y la hija de la víctima, y el hecho de que el hombre ya contaba con una condena previa en 2022 por haber agredido a su pareja.

El tribunal concluye que el acusado actuó movido por una posición de control y dominación sobre la mujer, justificando plenamente la agravante de género.

La Audiencia Provincial desestimó por completo los intentos de la defensa de reducir la condena alegando atenuantes como la confesión, el arrebato o el supuesto consumo previo de alcohol y sustancias estupefacientes.

Finalmente, en concepto de responsabilidad civil, la sentencia obliga al acusado a abonar indemnizaciones que ascienden a 241.000 euros para cada uno de los dos hijos menores de la víctima, 111.500 euros para su hija mayor y 86.000 euros para la madre de la fallecida, cuantías a las que se sumarán los correspondientes intereses legales.