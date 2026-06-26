En estado crítico tras saltar de un tercer piso por un brutal incendio en Villaverde: otras 13 personas fueron atendidas

Un hombre resultó herido muy grave y otras 13 personas fueron atendidas este jueves por la noche tras declararse un incendio en una vivienda de la calle Arechavaleta, en el distrito madrileño de Villaverde. Según los equipos de Emergencias Madrid, el fuego tuvo "una carga de humo y de calor muy intensa en todo el bloque".

El mencionado hombre, de 35 años, se precipitó desde la ventana de un tercer piso cuando intentaba huir de las llamas. A consecuencia de la caída, presentó un traumatismo craneoencefálico severo, fracturas en ambas piernas y entró en parada cardiorrespiratoria. Los equipos sanitarios del Samur lograron revertirla en el lugar antes de trasladarlo en estado crítico al Hospital 12 de Octubre. Además, una psicóloga del Samur atendió a la pareja del herido, que presentaba signos de ansiedad.

En paralelo, los servicios de emergencia asistieron a otras 13 personas, algunas con distintas patologías previas, entre ellas una mujer embarazada. Dos de ellas requirieron traslado hospitalario, según Emergencias Madrid.

El aviso del incendio se recibió en torno a las 21:00 horas, lo que activó un operativo de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de agentes de la Policía Municipal de Madrid y la Policía Nacional.

#Incendio en c/Arechavaleta, #Villaverde.@BomberosMad extingue y ventila la gran carga de humo.@SAMUR_PC atiende a un hombre que se ha precipitado desde su ventana huyendo del humo. Estaba en parada cardiorrespiratoria que han revertido.@policiademadrid y @policia colaboran pic.twitter.com/qOzQUIaVkm — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 25, 2026

Los bomberos extinguieron el fuego, ventilaron la escalera del edificio y revisaron las viviendas una a una. Aunque los inmuebles no se vieron afectados directamente por las llamas, se recomendó a los vecinos no pernoctar en el interior hasta completar la ventilación.

La unidad de Samur Social ofreció alojamiento de emergencia a los residentes, y dos familias hicieron uso de este recurso.