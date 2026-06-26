Enma López, de apuesta personal de Cerdán a presentar batalla contra Maroto y Ferraz

La socialista Enma López anunció este jueves que se presentará a las primarias del PSOE para optar a la candidatura socialista al Ayuntamiento de Madrid. Salvo sorpresa, competirá con la actual portavoz municipal, Reyes Maroto, de cuya candidatura forma parte como portavoz adjunta.

La también portavoz adjunta de la Comisión Ejecutiva Federal ha decidido dar un paso al frente cuando las primarias ni siquiera están convocadas. Lo ha hecho, además, a días del Debate sobre el Estado de la Ciudad que se celebrará en Cibeles el próximo martes y en el que se espera que Maroto vuelva a reiterar, como lo ha hecho ya en numerosas ocasiones, su deseo de repetir como candidata socialista en las elecciones municipales de 2027.

Fuentes de la Federación Madrileña ven en la decisión de Enma López un paso "precipitado", especialmente porque todavía no existe un calendario oficial para las primarias. De hecho, será el Comité Federal de este sábado el que previsiblemente apruebe los plazos de los distintos procesos internos, mientras que la Ejecutiva del PSOE de Madrid Ciudad tiene previsto reunirse el martes para decidir cuándo convoca el proceso en el ámbito municipal.

Según ha publicado El Independiente, en Ferraz consideran que la concejal ha actuado de forma "torpe", que "se ha equivocado" y que, otra vez la misma sensación, se ha precipitado. Recuerdan, además, que una candidatura tan sensible como la de la capital suele abordarse directamente por el presidente del Gobierno junto al líder del PSOE madrileño, que es Óscar López.

Añaden las mismas fuentes que Enma López no ha respetado los tiempos internos pese a formar parte de la Ejecutiva Federal. De hecho, aseguran que conocieron su decisión apenas unos minutos antes de que trascendiera públicamente. Tampoco habría informado a la dirección de Óscar López.

El nombre de Enma López ha llegado incluso a sonar alguna vez como una de las bazas del PSOE para Madrid y, según publicó The Objective el año pasado, respondía a la apuesta personal de Santos Cerdán. El entonces secretario de Organización del PSOE impulsó su proyección y llegó a trasladar a dirigentes socialistas que Enma era "el mejor perfil para Madrid", convencido de que había que "poner todo el esfuerzo para conseguirlo".

Sin embargo, según esa misma información, aquella operación de Santos Cerdán no terminó consolidándose y acabó imponiéndose la estrategia que situó al otro López (Óscar) como líder de los socialistas en Madrid. En el entorno del partido se dio por hecho entonces que "Santos perdió esa batalla". Ahora, además, el movimiento de la concejala se produce con un contexto muy distinto: Cerdán ya no ocupa la Secretaría de Organización y está siendo investigado por corrupción.

En estos tiempos convulsos: más unión, más solidaridad y más valores socialistas.❤️ pic.twitter.com/IWaa3tbQEF — Enma López (@EnmaLopez) May 25, 2025

De hecho, cuando la UCO comenzó a señalar a Santos Cerdán, la propia Enma López salió en su defensa, una postura que mantuvo. "En estos tiempos convulsos: más unión, más solidaridad y más valores socialistas", escribió en su cuenta de X, junto a una fotografía en la que aparecen ambos. Semanas después, el 12 de junio, el que fuera número 3 de la formación presentaba su dimisión.

Esa proyección también la llevó a representar al PSOE en televisión y en programas como LaSexta Xplica, una decisión que corresponde a la dirección socialista.

Enma López milita en el PSOE desde 2002. Cabe recordar que llegó al Consistorio madrileño en 2023 como número tres de la candidatura encabezada por Maroto, a la que ahora pretende disputar el puesto, siendo incluso la coordinadora de aquella campaña. Un año después fue nombrada secretaria federal de Política Económica del PSOE y, posteriormente, asumió también la portavocía adjunta de la Ejecutiva Federal.