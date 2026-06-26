Muere de un infarto Federico López de la Riva, secretario general del Pleno de Cibeles

El secretario general del Pleno de Cibeles, Federico López de la Riva, ha fallecido este viernes a los 69 años de edad. Fuentes municipales confirman a Libertad Digital que el antiguo magistrado ha sufrido un infarto.

López de la Riva desempeñaba un papel clave en las sesiones municipales, situándose junto al presidente del Pleno, Borja Fanjul, y encargándose, entre otras funciones, de la lectura y ordenación del orden del día. De hecho, su agenda incluía la presidencia de la sesión doble plenaria que se celebrará el próximo martes, que incluía el pleno ordinario y el debate sobre el Estado de la Ciudad.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha lamentado su fallecimiento en redes sociales. "Hoy nos deja Federico Andrés López de la Riva, una figura imprescindible para el Ayuntamiento de Madrid. Durante años dedicó su vida al servicio público, garantizando la seguridad jurídica y el buen funcionamiento de nuestra institución. Su trayectoria y rigor dejan una profunda huella", ha escrito.

"En nombre de todo el Grupo Municipal Socialista, nuestro más sentido pésame por el fallecimiento del secretario del Pleno, Federico Andrés López de la Riva", ha dicho también la portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, que ha destacado de él su "compromiso con el servicio público, la profesionalidad y la dedicación al buen funcionamiento de la Corporación".

La trayectoria de López de la Riva ha estado estrechamente ligada al Ayuntamiento de Madrid tras dos décadas al frente de la Secretaría, donde llegó en 2006, con Alberto Ruiz-Gallardón, también jurista, como alcalde de la capital.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, alcanzó la magistratura de lo contencioso-administrativo, puesto en el que estaba en excedencia. Su currículo se completa con su paso en 2012 por el Tribunal Constitucional como letrado.