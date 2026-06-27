Ayuso sube el sueldo por guardias y festivos a más de 60.000 sanitarios: estas son las nuevas retribuciones

Más de 60.000 profesionales de la sanidad pública madrileña verán mejoradas sus retribuciones por realizar guardias, trabajar de noche o prestar servicio en días festivos. La Comunidad de Madrid destinará 70 millones de euros durante los dos próximos años para incrementar estos complementos salariales, una medida que comenzará a aplicarse de forma progresiva entre 2026 y 2027 y que ha recibido el respaldo unánime de los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad.

El acuerdo supone uno de los principales avances retributivos para el personal del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) en los últimos años y alcanza tanto a profesionales sanitarios como no sanitarios que trabajan en hospitales, Atención Primaria —incluidos los Puntos de Atención Continuada— y el SUMMA 112.

La mejora comenzará a notarse ya este verano. Desde el próximo mes de agosto, los médicos percibirán 484,31 euros por cada jornada de guardia realizada en un día laborable, una cuantía que volverá a incrementarse en 2027 hasta los 513,36 euros. En el caso de las guardias en festivos, la remuneración ascenderá a 748,57 euros el próximo año y alcanzará los 793,48 euros a partir de enero de 2027.

Entre las novedades destaca también el reconocimiento del sábado como día especial a efectos retributivos, una reivindicación histórica del colectivo que permitirá mejorar la compensación económica de quienes prestan servicio durante esa jornada.

La medida ha salido adelante con el respaldo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad, en la que están representadas las organizaciones sindicales y la Dirección General de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del SERMAS, un consenso poco habitual en las negociaciones laborales del ámbito sanitario.

El paquete de mejoras no se limita al capítulo salarial. La Mesa Sectorial también ha dado luz verde a un nuevo texto consolidado sobre vacaciones, permisos, licencias y medidas de conciliación para el personal estatutario del SERMAS, que sustituirá al vigente desde 2021 y actualizará el marco laboral de los profesionales.

Estas actuaciones se suman a otras impulsadas por el Ejecutivo madrileño en los últimos meses, entre ellas la compensación económica por trabajar durante la noche de Reyes o la ampliación del complemento de continuidad asistencial, dentro de la estrategia de la Comunidad de Madrid para reforzar las condiciones laborales de los profesionales de la sanidad pública y favorecer la estabilidad de las plantillas.