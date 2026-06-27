Sol se prepara ya para un otoño preelectoral caliente: "Van a quemar las calles, nos van a llevar a la tensión absoluta"

El otoño aún no ha comenzado, pero en la Puerta del Sol ya se preparan para una batalla política diseñada mucho antes de que dé comienzo el nuevo curso. En el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso están convencidos de que la izquierda afronta los próximos meses con una estrategia definida: agitar las calles de cara a la próxima contienda electoral. Y más fuerte que nunca en vista de la insólita situación en la que se encuentra el PSOE de Pedro Sánchez.

No es una sospecha nueva, pero sí una tesis que esta semana ha verbalizado con toda crudeza la propia presidenta madrileña. En una entrevista en Telecinco, Ayuso dibujó un escenario de máxima tensión para después del verano. "Cuando ha visto que se va a la calle, ha decidido quemar las calles", afirmó en referencia al presidente del Gobierno, al que acusó de alentar un clima de conflictividad social para desviar el foco de los escándalos que cercan al Ejecutivo.

La presidenta fue incluso más allá a la vista de la huelga de profesores no universitarios convocada para octubre. A su juicio, sindicatos vinculados al transporte, la sanidad o la educación ya habrían anticipado un otoño de movilizaciones que buscará "llevar al choque" a la sociedad mientras el Gobierno central continúa, dijo, "amedrentando a jueces, fiscales y periodistas". Las protestas, así, no responderían tanto a reivindicaciones laborales como a una estrategia política para sostener a un Ejecutivo debilitado.

"De repente todo el mundo va a estar cabreadísimo por sus servicios públicos cuando es la estafa de los sindicatos. Nos van a llevar al choque absoluto, a anuncios populistas – 3.000 euros por ser joven, 5.000 por ser mujer-, mentiras como esta semana como la dependencia. Y nos van a llevar a la tensión absoluta", vaticinó.

Así lo cree también la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, que respondió con dureza a la convocatoria de huelga del profesorado no universitario prevista para el 14 de octubre, una movilización anunciada con más de tres meses de antelación y que, a juicio del Ejecutivo madrileño, trasciende por completo el ámbito educativo.

Para Zarzalejo, no se trata de una huelga por las condiciones laborales de los docentes, sino de una protesta "política", convocada "en diferido" y "a las órdenes" de Pedro Sánchez. La consejera sostuvo que el verdadero objetivo consiste en "reventar las calles" y "tapar los graves sucesos que están ocurriendo en España", en referencia a las investigaciones judiciales que afectan al entorno político y familiar del presidente del Gobierno.

Desde la Consejería rechazan además que existan motivos objetivos para justificar el paro. Recuerdan que hace apenas un año la Comunidad de Madrid firmó un acuerdo sectorial con CCOO y UGT que, aseguran, se está cumpliendo íntegramente. Entre las medidas destacan la incorporación de cientos de nuevos docentes para atender necesidades educativas especiales, la reducción del horario lectivo y un plan progresivo de descenso de las ratios en las aulas.

Precisamente por ello, el Ejecutivo autonómico interpreta que la convocatoria responde a una lógica distinta de la estrictamente sindical. Zarzalejo subraya que los sindicatos participan de manera habitual en las mesas de negociación y sostiene que muchas de las reivindicaciones que ahora vuelven a exhibirse ya fueron objeto de acuerdo. Incluso emplaza a las organizaciones convocantes a dirigir parte de sus demandas al Ministerio de Educación, especialmente aquellas que afectan a la normativa básica estatal.

Así pues la lectura política que hace la Puerta del Sol es clara. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa semanas marcadas por la presión judicial y el desgaste institucional, el Ejecutivo de Ayuso considera que la izquierda tratará de convertir la Comunidad de Madrid en el principal escenario de confrontación política durante el otoño. Las protestas en la educación serían, según esa interpretación, únicamente el primer episodio de una ofensiva más amplia que incluiría movilizaciones en otros servicios públicos.

Frente a ese escenario, el Gobierno madrileño asegura que no piensa modificar su hoja de ruta y acusa a la oposición de intentar trasladar a las calles una tensión política que nace en La Moncloa. Un otoño caliente que todavía no ha empezado, pero que amenaza con incendiar las calles.