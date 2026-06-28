Ayuso señala a Hacienda porque con "tantas tramas de corrupción" no ha habido "ningún tipo de inspección fiscal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "sospechoso" que no se haya producido "ningún tipo de inspección fiscal" en las "tramas de corrupción" que afectan al Gobierno de España y al PSOE.

"La verdad es que siempre ha sido sospechoso que después de tantas tramas de corrupción como están aflorando en todos los juzgados por todo el país, que jamás ninguna persona implicada en estas tramas, si tienen una relación personal con el Gobierno o con el Partido Socialista, tenga ningún tipo de inspección fiscal", ha lanzado.

Lo ha trasladado desde Buitrago del Lozoya al ser preguntada por la decisión del juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, de ofrecer a la Agencia Tributaria personarse en la causa sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Creo que es lo suyo y que se hagan inspecciones además como es debido, como se hace y los entornos de los demás, pero no por una cuestión de venganza, sino por una cuestión de objetividad y coherencia", ha defendido la jefa del Ejecutivo autonómico.

Venezuela

La presidenta madrileña no ha querido dejar pasar la ocasión para mandar un mensaje de apoyo a Venezuela tras la devastación causada por dos seísmos. Ayuso ha trasladado todo su "cariño y solidaridad al pueblo de Venezuela por lo que están viviendo. "La verdad es que estamos consternados y siguiendo minuto a minuto su situación. la verdad es que nos duele profundamente y, por eso, queremos decir que vamos a estar a su lado ayudándoles en todo lo posible. Estamos a disposición del Gobierno y también del Ministerio del Interior para canalizar la ayuda exterior. Lo hacemos a través del ERICAM, un equipo de élite del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, especializado precisamente en terremotos y en situaciones como estas, para salvar vidas y para llevar asistencia sanitaria", añadió.

La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de los ciudadanos teléfonos y correos electrónicos donde canalizar la ayuda "porque -reiteró Ayuso – hay que ser ejecutivo en estos momentos". "También tenemos otro tipo de gestos, como iluminar la Real Casa de Correos con los colores de la bandera de Venezuela, un gesto de hermanamiento, de cariño, de cercanía para todos ellos y también para los venezolanos que están viviendo con tanto dolor en una situación así, sabiendo que sus amigos y sus familiares pueden estar entre escombros y ellos están fuera, en Madrid o en otros lugares del mundo viéndolo. Vamos a estar ahí para lo que haga falta", aseguró.