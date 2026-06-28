El misterio del 'niño de Somosierra': 40 años sin rastro del menor y la pista de la furgoneta blanca

Esta semana se han cumplido cuatro décadas del día en que Juan Pedro Martínez Gómez desapareció cuando viajaba con sus padres rumbo a Bilbao en un camión cisterna. Tenía 9 años. El trayecto acabó convirtiéndose en uno de los episodios más raros de la crónica negra española. Se conoce como el del niño de Somosierra.

El 25 de junio de 1986, en la antigua carretera N-I, a la altura del puerto de Somosierra, un accidente mortal del camión se cobra la vida de los padres, pero deja una pregunta que todavía hoy no tiene respuesta: ¿qué ocurre con el niño?.

El padre, camionero de profesión, estaba transportando más de 23.000 litros de ácido sulfúrico fumante desde una pedanía de Fuente Álamo, en Murcia, hasta Bilbao. Una vez concluido el trabajo, sin embargo, el viaje se convertiría además en unas vacaciones en familia.

La última imagen de la familia al completo se sitúa horas antes, en Cabanillas de la Sierra, donde desayunan en un mesón. El camarero, una de las últimas personas en ver a la familia antes del accidente, recuerda al pequeño vestido con camiseta roja y pantalón rojo.

La madrugada en la que viajaban estaba despejada y la visibilidad era buena. Durante la subida por el puerto de Somosierra, el tacógrafo refleja paradas breves del vehículo, un Volvo, e incluso una de unos 20 segundos que después se analizó con detalle por ser sospechosa. Pero sobre las 06:40 horas, ya en la bajada hacia la vertiente segoviana, un fallo en el sistema de frenado cambia todo: el vehículo alcanza los 110 km/h y el padre intenta maniobrar sin éxito.

El choque se produce tras un intentar esquivar a otros camiones que tenía delante y colisionar con uno que circulaba en el otro sentido. El impacto alcanza a varios vehículos. Mueren el conductor del camión cisterna y padre del niño, Andrés Martínez Navarro, de 36 años, y su esposa y madre del menor, Carmen Gómez Legaz, de 34.

Y ahí aparece el vacío. En el primer atestado de la Guardia Civil se recoge un tercer ocupante: "José Pedro Martínez Gómez, 9 años, desaparecido". Pero no hay rastro de él, ni ningún cuerpo, tampoco ningún indicio.

La investigación se abre entonces en varias direcciones. Una de las primeras teorías, que sostenía que el ácido transportado habría podido destruir por completo el cuerpo del menor, se descarta rápido al no haber afectado apenas a los cuerpos de sus padres.

A partir de ahí, uno de los pocos testigos habla de una furgoneta blanca, tipo Nissan Vanette, que se detuvo en la zona del siniestro. De ella se bajaron un hombre alto y una mujer que aseguró ser enfermera. Según dijeron, eran una pareja de alemanes.

Esa pista activa una nueva investigación y la Guardia Civil llega a revisar más de 3.000 furgonetas de ese modelo en España. Sin embargo, sin la matrícula y sin cámaras en las carreteras en aquel momento, el hilo se rompe.

Hay quien cree que esa pareja de alemanes aprovechó el momento de confusión y se llevó al pequeño, quizá fuera de España. En ese caso, Juan Pedro podría estar hoy vivo.

Dentro de la hipótesis de que el niño estaba vivo y alguien se lo llevó, la familia sostuvo durante años la línea de un posible secuestro vinculado al narcotráfico como forma de presión al padre.

Se analizaron incluso unos trapos hallados en la cisterna con una sustancia que en laboratorios de Murcia dio positivo a heroína. Sin embargo, el Instituto Nacional de Toxicología lo descartó después con un análisis más exhaustivo.

Los investigadores, con el tiempo, matizaron esa vía. No constaban denuncias similares de camioneros en situaciones parecidas, y el escenario del accidente tampoco encajaba del todo con ese tipo de operación.

Años después, la ciencia abrió una nueva puerta que tampoco terminó de consolidarse. Y es que en 2008, la abuela del menor entrega voluntariamente una muestra de ADN. En 2015, el programa Fénix, impulsado por la Universidad de Granada junto a la Guardia Civil, detecta coincidencias genéticas con restos humanos hallados en Guadalajara. Pero la coincidencia no es suficiente y se descarta.

Ese mismo año, la familia insiste de nuevo y solicita la exhumación de los cuerpos de los padres para obtener perfiles genéticos. El Juzgado que instruye el caso no lo autoriza. Semanas más tarde, se presenta un nuevo consentimiento firmado por tres tíos del niño. Tampoco prospera.