Almeida expulsa a Casa Árabe de Escuelas Aguirre tras el "chiringuito" de la "biógrafa de Sánchez"

Casa Árabe tiene de plazo hasta el próximo 1 de septiembre para abandonar el edificio de Escuelas Aguirre. Así lo ha avisado este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras la reunión del patronato de la institución.

El regidor ha explicado que el Ayuntamiento ha decidido recuperar la posesión del inmueble, por lo que "Casa Árabe no podrá seguir en esa ubicación". Según ha señalado, su equipo ya concedió un margen de confianza a la entidad tras la salida de la Comunidad de Madrid del patronato, pero finalmente ha optado por dar este paso.

Almeida ha justificado la decisión por la gestión que, a su juicio, realizó la exdirectora de Casa Árabe, Irene Lozano, a la que se ha referido como "la biógrafa de Pedro Sánchez" y a la que ha acusado de convertir la institución en un "chiringuito". Según el edil, Lozano hizo una gestión "lamentabilísima" y dejó a Casa Árabe "en bancarrota", tal y como se demuestra en informes del Tribunal de Cuentas que "apuntan a una responsabilidad contable de Irene Lozano".

Durante esos años, ha vinculado Almeida, se produjo un "abandono del edificio" que ahora se ha evidenciado en "problemas estructurales importantes". "Hemos tratado de llegar a un acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores pero el ministro José Manuel Albares ni está ni se le espera en este asunto", ha manifestado en este punto.

Una vez recuperado formalmente el inmueble, el Ayuntamiento prevé acometer obras urgentes de recuperación, conservación y consolidación porque, en palabras del alcalde, no va a permitir "que se caiga". Después, el objetivo es devolver Escuelas Aguirre "al uso de todos los madrileños". "Ha sido un despilfarro, ha sido un chiringuito, ha sido un ejemplo lamentabilísimo de gestión", ha reincidido.

El Consistorio, no obstante, ha mostrado su disposición a colaborar con Casa Árabe "para que puedan encontrar otra localización" y mantener su actividad. Eso sí, el alcalde ha precisado que el Ayuntamiento no tiene intención de ceder otro edificio municipal. "Hasta aquí hemos llegado", ha zanjado Almeida.