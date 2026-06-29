Así trabaja el ERICAM en Venezuela: "Se puede tardar en acceder a la víctima entre 1 o 2 horas a 25 o 30"

El Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) se ha convertido en uno de los equipos clave en la ayuda internacional tras los devastadores terremotos que han azotado a Venezuela. Con un despliegue de 40 profesionales, entre bomberos, sanitarios del SUMMA 112 y unidades caninas, el grupo madrileño no solo trabaja a pie de calle, sino que coordina a una docena de equipos internacionales, planificando las labores de rescate de cada grupo en función de sus capacidades. Una labor titánica que ya ha salvado la vida de una mujer y sus dos nietos atrapados en el epicentro de la catástrofe.

Detrás de cada vida salvada hay un protocolo milimétrico donde la tecnología y la experiencia del equipo son clave para la gestión de la catástrofe. Así lo ha relatado la oficial Annika Coll, responsable operativa del ERICAM, en una entrevista concedida a Es la Mañana de esRadio, donde ha detallado el paso a paso de su actuación sobre el terreno.

"Primero se hace una evaluación de cómo está la situación, la estructura, los riesgos que hay añadidos como la posibilidad de que haya gas, electricidad o algún tipo de radiación o amianto, aparte de lo que es la inestabilidad estructural". Posteriormente, "se habla con la gente que hay cerca, a los familiares. Primero se hace una búsqueda superficial, que es batir los escombros, si lo permite el tipo de edificio, el tipo de colapso...". "Una vez confirmada toda la información, rellenamos una ficha que se manda al centro de coordinación y se empieza a hacer la búsqueda".

🔴 Annika Coll, Oficial y responsable del ERICAM (Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid) explica en @eslamananadeFJL el operativo que están realizando en Venezuela pic.twitter.com/4shjGzCpz6 — esRadio (@esRadio) June 29, 2026

En primer lugar explica que comienzan con los perros, "primero un perro y después otro que confirma si el perro localiza a una víctima. Se intenta ver si se puede contactar con ella, si contesta, si está consciente. Y si no, pues lo que se hace es con otras tecnologías".

La tecnología a la que se refiere la oficial Coll incluye cámaras fibrilares para colarse por los recovecos más inaccesibles y geófonos para escuchar el más mínimo latido o respiración entre el hormigón. Las dificultades varían según el escenario, tal y como explica la responsable, "a veces es fácil porque sólo hay un forjado que te separa la víctima y otras veces pues hay que atravesar 4 o 5 forjados. A veces es muy complicado, se puede tardar entre 1 o 2 horas a 25 o 30 horas en acceder a la víctima".

Una vez que se consigue acceder a la víctima, el relevo lo toman los profesionales médicos, . "Una vez que accedemos a la víctima, los medios sanitarios, que están entrenados también para poder acceder, acceden a ella, la valoran, deciden si le ponen algún tipo de medicación para poder estabilizar a las víctimas", concluye Coll.

El ERICAM, que viajó el pasado jueves junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), continúa este lunes peinando las zonas afectadas con el apoyo de drones y sus cuatro unidades caninas. Su labor de evaluación estructural y coordinación internacional está siendo clave para la gestión de la grave crisisque está atravesando el país.