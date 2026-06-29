La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha redoblado este lunes sus acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al avisar de las intenciones del Ejecutivo de alterar el censo electoral mediante la concesión de nacionalidades españolas en el extranjero. Un mensaje que no es nuevo y sobre el que la dirigente madrileña lleva semanas insistiendo, pero que ahora ha advertido incluso de posibles responsabilidades legales para quienes participen en esos procesos.

Durante un encuentro informativo organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Ayuso ha vuelto a vincular la ampliación del número de españoles con derecho a voto en el exterior con una estrategia del Gobierno para obtener rédito electoral en futuros comicios, una tesis que ha repetido en distintas intervenciones públicas durante las últimas semanas.

"No hay Ley de Nietos que oculte que España necesita reiniciarse o dejará de ser España", ha defendido la presidenta madrileña, en referencia a la norma que ha permitido a miles de descendientes de españoles solicitar la nacionalidad.

Ayuso ha sostenido que "la tercera provincia en número de votos en las próximas elecciones será Argentina" y ha acusado al Ejecutivo de "multiplicar agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños". A su juicio, esa actuación "obedecería a la intención del presidente del Gobierno de cambiar el censo electoral".

En esa línea, ha ido un paso más allá al asegurar que el Gobierno "no puede tener la facultad de asignar provincias de manera arbitraria según el recuento del voto" y ha lanzado una advertencia directa a los funcionarios destinados en el exterior. "Cada cónsul y cada funcionario que otorgue la nacionalidad a quien no la merece ha de saber que también estaría haciendo algo ilegal", ha manifestado.

La presidenta madrileña ha enmarcado estas acusaciones en una dura crítica a la situación política nacional y a la continuidad de Sánchez al frente del Ejecutivo. "Es descabellado pensar que, porque al presidente del Gobierno le va fatal y todavía le va a ir peor en los juzgados, y no digamos en las urnas, a España entera le tiene que ir mal. No es nuestra culpa", ha afirmado.

Con estas declaraciones, Ayuso refuerza una línea argumental que ha ido consolidando en las últimas semanas, en la que denuncia un uso partidista de la concesión de nacionalidades y del voto exterior por parte del Gobierno. Una ofensiva política que mantiene mientras continúa reclamando la convocatoria de elecciones generales.

"Dirigir es asumir que, cuando llega el final de una etapa, antes de convertirte en un elemento tóxico y detestado has de saber que esto ha llegado a ese momento. Cuando ya no tienes buenas ideas, buenos propósitos, nada ilusionante que proponer, cuando estás preso de tu propia caricatura y de tu ego solo te queda dimitir y dejar paso a alguien mejor que tú. Todo proyecto tiene un principio y un final".