Choque entre Dávila y Bustinduy por la prensa: "Lo que ha ocurrido es muy grave, espero que no vuelva a suceder"

La batalla por la financiación de la dependencia vivió este martes un nuevo capítulo antes incluso de que comenzara la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales. Mientras el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, comparecía ante los medios para defender que el Gobierno "ha cumplido" y que el Estado alcanzará en 2027 el 50% de la financiación del sistema, la Comunidad de Madrid denunciaba que los consejeros autonómicos habían sido privados de la posibilidad de ofrecer su versión de los hechos.

Según el Ejecutivo madrileño, el Ministerio alteró el dispositivo habitual de prensa y trasladó a los periodistas a los despachos de la cuarta planta, lejos de la sala donde iba a celebrarse el Consejo Territorial. Una decisión que, a juicio de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, permitió al ministro monopolizar la atención mediática antes del encuentro e impidió que las comunidades autónomas expresaran su posición. Nada más comenzar la reunión, Dávila pidió explicaciones a Bustinduy y calificó lo sucedido de "muy grave". "Llevamos años viniendo a la sede del Ministerio y nunca habíamos visto nada igual. Espero que no vuelva a suceder", le reprochó.

Minutos antes, Bustinduy había defendido ante los periodistas que la nueva financiación permitirá reducir las listas de espera, mejorar las prestaciones y dignificar las condiciones laborales del sector. "Hemos cumplido", afirmó el ministro, que calificó el momento de "una oportunidad histórica para refundar el sistema de la dependencia" y confió en que el decreto quede convalidado junto a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad.

Sin embargo, el discurso del Ministerio no alteró la posición que la Comunidad de Madrid ya había fijado la semana pasada tras el anuncio realizado por Pedro Sánchez de destinar 2.218 millones de euros adicionales al sistema. El Gobierno regional insiste en que la propuesta sigue sin resolver el problema de fondo porque, según sostiene, carece de una financiación estructural. "No nos han explicado de dónde sacan el dinero. Si no das esto sostenido en el tiempo, es un parche. No tiene memoria económica ni presupuesto fijo. No alcanza ese 50% y además no hay una financiación estable en el tiempo", reiteran fuentes de la Consejería.

Ese fue precisamente el argumento que la Puerta del Sol esgrimió cuando el presidente del Gobierno presentó la iniciativa como "la mayor inversión en dependencia de la democracia", en plena crisis política derivada de la condena conocida un día antes en el caso mascarillas. Entonces, la Comunidad de Madrid respondió acusando al Ejecutivo de anunciar un refuerzo económico que, a su juicio, no compensa la deuda acumulada con las autonomías ni garantiza el cumplimiento del compromiso legal de que el Estado financie la mitad del sistema.

La discrepancia va mucho más allá de los anuncios. Según los datos que maneja la Consejería de Familia, de cada 30 días de atención que recibe una persona dependiente en la región, 27 son sufragados por la Comunidad de Madrid y únicamente tres por la Administración General del Estado. Sobre esa base, el Ejecutivo autonómico cifra en más de 20.000 millones de euros la deuda acumulada del Estado con las comunidades desde 2018 por la infrafinanciación de la dependencia, de los que 3.400 millones corresponderían a Madrid.

Fuentes regionales sostienen que esa cantidad permitiría crear más de 70.000 nuevas plazas residenciales —triplicando la red actual— o levantar más de 1.200 centros base para la valoración de la discapacidad. Por ello consideran "una burla" que el Gobierno presente el decreto como la mayor inversión de la democracia cuando, aseguran, mantiene "el mayor récord de deuda" con las autonomías en esta materia.