El Ayuntamiento de Pinto ordena el cierre de un centro de menas situado en un chalé por falta de licencia

El Ayuntamiento de Pinto ha ordenado el cese "inmediato" de la actividad de un centro de acogida de menores extranjeros no acompañados ubicado en una vivienda unifamiliar del municipio al considerar que funciona sin licencia.

Según la resolución administrativa que ha adelantado ABC, el Consistorio gobernado por el Partido Popular concluye, tras analizar la documentación presentada por la entidad gestora, que el inmueble "no cumple con la normativa municipal". Por ese motivo, ha decretado la suspensión inmediata de la actividad y concede un plazo de dos meses para que el centro pueda regularizar su situación si cumple los requisitos urbanísticos exigidos.

Ya el pasado mes de abril, el Consistorio requirió al centro que aportara la documentación necesaria para acreditar que su actividad se ajustaba a la normativa y advirtió de que, si no la presentaba en un plazo de quince días, iniciaría "el expediente para el cese de actividad". En ese mismo requerimiento, el Consistorio recordaba que la entidad privada responsable de la gestión del centro "cuenta con subvención del Gobierno de España, a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encargado de la guarda de estas personas".

Dice además ese mismo texto que el Plan General de Ordenación Urbana del municipio establece que la vivienda tiene como uso principal el residencial unifamiliar. Ese uso solo resulta compatible con determinadas modalidades de residencia especial —como pequeñas residencias con un máximo de diez habitaciones o determinados centros de acogida y residenciales de atención social— siempre que exista una autorización expresa previa.

En este sentido, el Ayuntamiento sostiene que la documentación aportada "no cumple con la normativa municipal". ABC precisa además que la entidad no ha presentado la "declaración responsable", por lo que, a juicio del Consistorio, no queda justificado que la actividad pueda desarrollarse sin ajustarse a la normativa vigente.

Por su parte, la entidad había defendido que "la actividad de Betania se ampara en un mandato del Tribunal Supremo y la declaración de emergencia del Gobierno de España, habiendo ejecutado los trámites legalmente previstos"; que el uso era compatible con el PGOU de Pinto y que existía una "falta de imparcialidad en la instrucción del expediente y actuación institucional generadora de hostilidad contra los menores acogidos".

Sin embargo, el Ayuntamiento rechaza esos argumentos. Según recoge ABC, la resolución subraya que "estas circunstancias no suponen, de ninguna manera, un marco jurídico excepcional que contenga una exención al cumplimiento de la ley y normativa municipal". Por ello, concluye que Betania "está obligada a acatar la ley y normativa municipal para ejecutar el contrato de servicios remunerado que tiene con el Estado".

Pinto responsabiliza además al Gobierno central de la situación. Dice el mismo medio que considera que está "usando a los menores como mercancía, queriendo hacer a los ayuntamientos partícipes de su nefasta política migratoria". En la misma línea, el Partido Popular de Pinto acusa al Ejecutivo de "privatizar a través de entidades la atención a menores extranjeros no acompañados, vulnerando además la normativa municipal" y de actuar "de espaldas a las realidades de los municipios, sin informar y saltándose la ley".

Desde el Ayuntamiento también defienden que la actuación busca "proteger a los vecinos frente a aquellos que quieran vulnerarla". Según fuentes regionales, fueron los propios residentes quienes alertaron de la actividad del inmueble, lo que llevó al Consistorio a requerir la documentación necesaria para comprobar que el centro cumplía con la normativa municipal.

La decisión recuerda al precedente de Pozuelo. Aquel municipio fue el primero en ordenar el cierre de un centro de acogida promovido por el Gobierno por carecer de licencia. Una orden que quedó suspendida el pasado enero tras aceptar la Justicia las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio de Inclusión, motivo por el cual el centro continúa funcionando hoy.