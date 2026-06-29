El Parque de Atracciones sale a concurso tras 60 años para modernizar sus instalaciones

El Ayuntamiento de Madrid publicará en las próximas semanas los pliegos para la nueva concesión del Parque de Atracciones de la Casa de Campo, un contrato que saldrá a concurso después de casi seis décadas bajo el mismo operador. La futura adjudicación priorizará las inversiones en modernización, la incorporación de nuevas atracciones y la mejora de la accesibilidad, además de establecer obligaciones de conservación para elementos históricos del recinto.

El actual modelo de concesión del Parque de Atracciones de Madrid se remonta a 1967, año en el que se adjudicó la gestión del recinto tras el concurso público aprobado por el Pleno del Ayuntamiento. Desde entonces, la explotación ha estado en manos de Parques Reunidos.

El nuevo procedimiento será anunciado por el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad. Según ha avanzado el Consistorio, el objetivo es "dar un nuevo impulso a este icono de Madrid" y reforzar su papel como espacio de ocio y atractivo turístico.

La concesión vigente expira definitivamente el 27 de septiembre de 2027, tras varias ampliaciones y ajustes aprobados en las últimas décadas, incluida la prórroga derivada del impacto económico de la pandemia de Covid-19.

Inversión obligatoria en modernización

Las bases del concurso establecerán que la mayor parte de la inversión del futuro concesionario deberá destinarse a la modernización del parque y a la creación de nuevas atracciones. El Ayuntamiento también exigirá actuaciones en accesibilidad, con el objetivo de facilitar el uso de las instalaciones a personas con diversidad funcional.

Además, los pliegos contemplarán inversiones vinculadas a la eficiencia energética y a la mejora de las instalaciones existentes. Todas las actuaciones deberán ser asumidas por el adjudicatario o por terceros, sin aportación económica municipal.

El Consistorio también ha señalado que las obras autorizadas no podrán reducir la superficie destinada a zonas verdes ni a espacios ajardinados dentro del recinto de la Casa de Campo.

Protección del Tiovivo histórico

Uno de los elementos destacados de la nueva concesión será la protección del Tiovivo del Parque de Atracciones, una pieza construida en 1927 en Francia y adquirida en 1968 a un feriante español.

Se trata de una estructura artesanal de madera con valor arquitectónico, vinculada a estilos como el art déco y el modernismo. El elemento se encuentra protegido bajo una pérgola de madera que lo preserva de las condiciones meteorológicas.

El futuro adjudicatario deberá garantizar su conservación, mantenimiento y posible restauración si fuera necesario, de acuerdo con las condiciones que establezcan los pliegos administrativos.

Condiciones de la nueva concesión

El Ayuntamiento ha fijado que el nuevo contrato de explotación no podrá implicar costes para el consistorio. Todas las inversiones, obras y mejoras deberán ser asumidas íntegramente por el concesionario.

El modelo también incluirá requisitos orientados a reforzar la competitividad del parque como infraestructura turística y de ocio, en un contexto en el que recibe alrededor de un millón de visitantes anuales, con un perfil mayoritario de familias y público juvenil local.

Evolución histórica del parque

El Parque de Atracciones de Madrid abrió sus puertas en la década de los 60 tras años de planificación municipal. Ya en 1941, el diario ABC recogía la intención del Ayuntamiento de crear una instalación de ocio en la Casa de Campo.

Desde su inauguración, el recinto ha experimentado varias ampliaciones relevantes. En los años 70 se incorporaron nuevas atracciones, mientras que en los 90 se desarrolló la ampliación de la zona noreste con instalaciones como las Sillas Voladoras o el Rotor.

En 1998 se configuraron las actuales áreas temáticas, y entre 2005 y 2006 se construyeron las montañas rusas Abismo y Tarántula. La última gran transformación se produjo entre 2014 y 2018 con la creación del espacio infantil Nickelodeon.

Actualmente, el parque cuenta con más de 30 atracciones activas tras varias décadas en las que se han ido sustituyendo o renovando instalaciones.