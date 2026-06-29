La que fuera primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid y mano derecha de Manuela Carmena, Marta Higueras, ha presentado este lunes Independientes por Madrid, una nueva plataforma política con la que aspira a concurrir a las próximas elecciones municipales y que se define como un proyecto "municipalista e independiente", desvinculado de los grandes partidos y sin vocación de dar el salto a la política autonómica o nacional.

Durante la presentación, Higueras ha defendido que la iniciativa nace para dirigirse a quienes están "cansados de la política de bloques" y ha sostenido que su único objetivo será la ciudad de Madrid. "No tenemos ninguna aspiración autonómica ni nacional, nos centramos en Madrid, que se merece algo mejor que elegir entre bandos", ha sostenido.

La exedil ha explicado que la nueva formación pretende diferenciarse de las fuerzas tradicionales porque no depende de estructuras políticas nacionales. Según ha señalado, el proyecto se integra en una corriente municipalista formada por alrededor de 400 alcaldes independientes de distintas localidades españolas. Higueras ha resumido la filosofía de la plataforma en tres ejes: municipalismo, diálogo y gestión basada en resultados, frente a la confrontación entre bloques políticos.

Propuestas hechas por los ciudadanos

La impulsora de Independientes por Madrid ha anunciado la puesta en marcha de la página web independientespormadrid.org, desde la que cualquier ciudadano podrá remitir propuestas para elaborar el programa político.

Entre las prioridades ha mencionado problemas como la vivienda, el comercio o la seguridad en los barrios, asuntos que "no reciben suficiente atención en el Ayuntamiento", según ha explicado. Higueras también ha avanzado que será a finales de septiembre cuando la plataforma presente una propuesta política más definida.

La exteniente de alcalde ha confirmado que en las últimas semanas ha mantenido encuentros con los portavoces de todos los grupos representados en el Ayuntamiento de Madrid. Entre ellos ha citado al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith; a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre; y al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Sobre su reunión con Maestre, ha explicado que fue "muy cordial" y que ambas se desearon suerte mutuamente. También ha calificado de "muy respetuosa" la acogida recibida por el resto de responsables municipales.

Sobre la posible relación entre la nueva plataforma y el origen de Más Madrid, Higueras ha rechazado esa interpretación. "Es un proyecto que no tiene mucho que ver con proyectos anteriores", ha explicado.