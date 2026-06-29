La izquierda cuela al delegado del Gobierno en el Debate de la Ciudad tras el portazo de Almeida

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, estará finalmente este martes en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, aunque no porque el Ayuntamiento le haya invitado. Asistirá al Pleno extraordinario del Palacio de Cibeles tras recibir una invitación de los grupos municipales Socialista y Más Madrid, después de que, según denuncia la Delegación del Gobierno, ni el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ni la Presidencia del Pleno atendieran la solicitud formal para cursarle una invitación.

Fuentes de la Delegación del Gobierno cargan contra esa decisión y la califican de "un claro secuestro de la institución, poniéndola al servicio de su sectarismo y uso partidista". Aun así, Martín confirma su presencia en la sesión gracias a la invitación de los grupos municipales de la izquierda, un gesto que a su parecer refleja "su compromiso con la lealtad y respeto institucional".

El Debate sobre el Estado de la Ciudad se celebrará este martes y será el último de este mandato, ya que en año electoral no se convoca. Servirá para que el Gobierno municipal haga balance de la gestión y se espera que los grupos comiencen a perfilar las líneas con las que afrontarán la carrera hacia las elecciones municipales de mayo de 2027.

La jornada arrancará con un Pleno extraordinario, al que seguirá la habitual sesión ordinaria una vez finalice este. Será además una cita diferente después del reciente fallecimiento el pasado viernes del secretario del Pleno, Federico López de la Riva. Su asiento, al lado de la Presidencia, permanecerá vacío y Cibeles guardará un minuto de silencio en su memoria, que también se hará por las víctimas del terremoto en Venezuela.