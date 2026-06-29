Lo que haría Almeida si fuera Pedro Sánchez: "Gracias a Dios no lo soy"

José Luis Martínez-Almeida ha confesado lo que haría si estuviera en la piel de Pedro Sánchez. "Trataría de que no hubiera elecciones", ha asegurado. Aunque ha repetido esta idea hasta en dos ocasiones con absoluta convicción, el alcalde ha matizado que "gracias a Dios no lo soy". "Gracias a Dios", ha reiterado también.

"Es cierto que si uno piensa en Pedro Sánchez y piensa en su futuro político personal y penal, uno trataría de aguantar lo más posible en la Moncloa, aunque fuera al coste que está suponiendo para España y para los españoles", ha explicado.

Para el alcalde, la permanencia de Sánchez al frente del Ejecutivo no responde al temor de una alternativa encabezada por el Partido Popular y Vox. "Pedro Sánchez no abandona porque tema un Gobierno de Vox y el Partido Popular", ha sostenido.

A juicio de Almeida, el presidente del Gobierno, que se negó la pasada semana en el Congreso de los Diputados tanto a convocar elecciones anticipadas como a dimitir, "no abandona porque teme acabar en un banquillo".