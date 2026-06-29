El portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid afronta el que será su último Debate sobre el estado de la ciudad bajo sus actuales siglas. En una rueda de prensa previa, Javier Ortega Smith ha querido dejar claro que su compromiso con el servicio público se mantiene intacto, a pesar del "turbulento proceso interno que atraviesa" y que podría culminar con su salida definitiva de la formación.

Actualmente, el concejal está a la espera de lo que dictamine la Justicia respecto a su expulsión, una situación que le obliga a ser "prudente". Sin embargo, ha subrayado que su permanencia en la política activa no depende de unas siglas concretas, afirmando que el lugar desde el que trabaje es "circunstancial". Ortega Smith ha asegurado que su objetivo no es hacer de la política un medio de vida, sino mantener firme su vocación de servir a los madrileños y a los españoles.

Sobre la posibilidad de continuar su labor fuera de la formación o incluso impulsar una nueva plataforma, el edil ha manifestado que "habrá que hacerlo donde nos dejen y donde podamos". En este sentido, ha reflexionado sobre la naturaleza de las estructuras políticas, rebajando su importancia al describirlas como simples instrumentos. "El fin no es el Partido Popular, no es el PSOE, no es Más Madrid, no es Podemos. El fin son las ideas y los valores que defiendes", ha sentenciado, añadiendo que lo verdaderamente relevante no es dónde milita uno, sino el trabajo que realiza en defensa de la unidad de España y de la libertad individual.

Un secuestro, en beneficio personal

No obstante, las declaraciones más contundentes han ido dirigidas hacia la actual Dirección Nacional de su todavía partido. Ortega Smith ha lamentado profundamente la deriva de la organización, denunciando que "cuatro lo han secuestrado" para utilizarlo en beneficio de su negocio personal. A pesar de la crítica, ha mostrado su confianza en que la inmensa mayoría de los afiliados y cargos públicos siguen creyendo en el espíritu fundacional que vio nacer a la alternativa.

El dirigente ha insistido en que merece la pena intentar recuperar aquel proyecto original "hasta que llegáramos a la triste conclusión de que ya no es posible".

Su objetivo, ha recalcado, no es convertirse en la muletilla del Partido Popular ni pedirle limosnas al sistema, sino erigirse como una alternativa transformadora capaz de disputar la hegemonía a la izquierda política e ideológica.