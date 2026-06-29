Queman varios penes de plástico en la entrada de la sede nacional de Vox y dañan la fachada

La sede nacional de Vox, situada en la calle Bambú de Madrid, ha sufrido este domingo daños en su fachada después de que un individuo prendiera fuego a varios penes de plástico que previamente habían sido arrojados en la entrada del edificio.

Según ha informado Vox, los hechos se produjeron entre la madrugada y la tarde de este domingo. En un primer momento, una persona dejó "unos cuantos" penes de plástico en la puerta de acceso al edificio y, horas después, otro individuo los roció con un líquido inflamable y les prendió fuego.

Las llamas afectaron a la fachada del edificio, donde han quedado visibles marcas de quemaduras. El fuego se extinguió por sí solo y no fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para sofocarlo, según la información facilitada por la formación. No se han registrado daños personales y las consecuencias del incidente se limitan, por el momento, a desperfectos materiales en el acceso a la sede.

Vox presentará una denuncia

La formación que preside Santiago Abascal ha avanzado que pondrá los hechos en conocimiento de las autoridades para que se esclarezca lo ocurrido. El objetivo de la denuncia será identificar a las personas implicadas y determinar las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Por el momento no ha trascendido si existen grabaciones de cámaras de seguridad o si se ha identificado a alguno de los autores.