Un incendio en una vivienda de Madrid deja 14 atendidos, uno de ellos en estado grave

Un total de 14 personas han precisado asistencia médica como consecuencia de un fuego declarado a primera hora de este lunes en un inmueble residencial de Madrid. El siniestro, que ha movilizado a un amplio dispositivo de los servicios de emergencias, se ha registrado en un edificio de cuatro alturas situado en la calle Salorino, en el distrito de Latina.

Los facultativos de Samur-Protección Civil se desplazaron de inmediato a la zona para establecer un puesto sanitario y evaluar a los vecinos afectados. El paciente que reviste mayor gravedad es un varón de más de 30 años, quien presentaba una severa quemadura inhalatoria tras haber respirado gases a alta temperatura. Ante la delicada situación clínica, los médicos procedieron a trasladarlo intubado al Hospital de La Paz, centro de referencia en este tipo de urgencias.

#Incendio en vivienda en calle Salorino, #Latina. El fuego se origina en una tercera planta y rompe por fachada. @BomberosMad extingue y evacua a numerosos vecinos. @SAMUR_PC atiende a 14 personas, una de ellas es traslada grave a La Paz. Colabora @policiademadrid. pic.twitter.com/tgihw2HDrm — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 29, 2026

En el mismo dispositivo, los equipos sanitarios decidieron evacuar de manera preventiva a una mujer de avanzada edad, de más de 90 años. Aunque su estado no parecía revestir gravedad inicial, la inhalación de humo aconsejaba una valoración más exhaustiva en un centro hospitalario para evitar complicaciones respiratorias posteriores.

El resto de los vecinos

Respecto al resto de los vecinos rescatados, otras doce personas requirieron atención en el lugar de los hechos. La mayoría de ellas presentaban cuadros leves por haber respirado el humo tóxico procedente de la combustión, así como crisis de ansiedad derivadas de la tensión vivida durante la evacuación. Todos ellos fueron dados de alta in situ tras ser estabilizados por los profesionales de emergencias, según han confirmado fuentes de Emergencias Madrid.

10 dotaciones de @BomberMad extinguen, ventilan y revisan el edificio. El fuego ha afectado por completo al piso donde se ha originado el incendio y por humo a otras dos viviendas. Además del herido grave, @SAMUR_PC ha trasladado a otra persona por precaución. pic.twitter.com/S7PH7KFOMK — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) June 29, 2026

Para sofocar las llamas, se requirió la intervención de hasta diez dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Los efectivos atacaron el foco principal, originado en el tercer piso del bloque, una vivienda que ha quedado completamente calcinada. Además de extinguir el fuego, los bomberos tuvieron que lidiar con la propagación del humo, que afectó de forma notable tanto al piso contiguo como a la planta superior del inmueble.