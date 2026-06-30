Almeida hace de la vivienda el eje de un Debate de la Ciudad marcado por la fractura de la oposición

La vivienda ha sido la columna vertebral del discurso que José Luis Martínez-Almeida ha defendido este martes en el Debate sobre el Estado de la Ciudad celebrado en Cibeles. Una intervención con mirada larga hacia los próximos comicios municipales de 2027, pero con foco inmediato en la necesidad de aumentar la oferta, acelerar los procesos y reformular el acceso a la vivienda pública en la capital.

La sesión, ya de por sí extraordinaria, ha arrancado con un minuto de silencio en recuerdo a Federico López de la Riva, el secretario general del Pleno que falleció de forma repentina la pasada semana. Con su familia presente en la tribuna, el presidente del Pleno, Borja Fanjul, ha destacado de él que "hacía a sus compañeros mejores profesionales porque les obligaba a estar a la altura".

Y ha llegado, a su vez, con una oposición visiblemente fragmentada por la guerra civil de Vox abierta, con Javier Ortega Smith que continúa como portavoz municipal legítimo pese a su expulsión del partido, mientras Arantxa Cabello reivindica en cada intervención ese papel dentro del grupo. Después de que en el PSOE, Enma López anunciara su intención de disputar la candidatura a la Alcaldía a la actual portavoz, Reyes Maroto, en un gesto que ha generado malestar en Ferraz por haberse adelantado a los tiempos orgánicos del partido. Y con una Rita Maestre que ha renovado su lista con la incorporación de nuevas caras de cara a la próxima legislatura.

"En el año 2023 renovó el 75% de su lista, ahora va a renovar el 70% de su lista. ¿No cree que hay mucha gente que piensa que quién se tiene que renovar es usted?", le ha dicho precisamente Almeida a la portavoz de Más Madrid sobre esa renovación.

También el edil se ha dirigido a Maroto en alusión a la fractura de su grupo: "La alternativa se la tendrá que presentar a los militantes del PSOE de Madrid, porque no tiene usted garantizado ni de lejos ser la próxima cantidad del Partido Socialista a la alcaldía de Madrid. Los españoles no se merecen el espectáculo de un grupo municipal en el que la número uno y la número dos se apuñalan políticamente entre ellas para ver quién es la candidata".

La vivienda como eje

El alcalde de Madrid ha subido al atril con tiempo ilimitado. Una vez allí, ha dedicado sus primeras palabras a recordar "personalmente" a López de la Riva y, dirigiéndose a su familia, ha anunciado la celebración de un acto homenaje en el Patio de la Villa y la proposición de que la sala de la Junta de Portavoces de Casa de Cisneros sea a partir de ahora la Sala Federico Andrés López de la Riva.

Con ese escenario, Almeida ha arrancado "con la convicción de que rendir cuentas es un ejercicio de transparencia que debemos asumir". Ya desde el principio, el edil ha querido diferenciarse así de la dinámica nacional, donde ha recordó que no se celebra un Debate sobre el Estado de la Nación desde 2022. "Dicho de otra manera, señora Maroto, ha participado usted en más debates del Estado de la Ciudad en esta legislatura que cualquier diputado desde la moción de censura infame del año 2018", ha afirmado, siendo esta la primera vez que se ha dirigido a la portavoz del PSOE.

A partir de ahí, el alcalde ha dibujado el estado de Madrid como el de una ciudad "pujante y dinámica" y ha recurrido a una imagen para ilustrarlo: la visita de León XIV a Madrid. Según ha sostenido, ese episodio demuestra que la capital sabe "estar a la altura de las circunstancias".

Apuntando ya a 2027, Almeida ha defendido que su Gobierno ha cumplido o tiene en ejecución hoy el 98,3% de las 300 medidas de su programa electoral, siendo la "prioridad" de su legislatura las políticas de vivienda.

Como tal, Almeida ha hecho de la vivienda el núcleo de su discurso, consciente de que la raíz del problema es la falta de oferta y que la solución pasa por simplificar procesos y agilizar la gestión urbanística. "No es un pronóstico, es una certeza: no va a haber ciudad con la capacidad de Madrid para construir vivienda", ha asegurado, antes de anunciar la creación de una oficina virtual que funcionará como ventanilla única para acelerar los desarrollos.

Precisamente ha sido aquí cuando el primer edil ha nombrado a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de haber reducido la oferta de vivienda durante su paso por el Consistorio. "La reducción de oferta se produjo durante el Gobierno de Rita Maestre", ha recordado Almeida, mencionando por ejemplo el desarrollo de Madrid Nuevo Norte o el bloqueo de las viviendas del sureste.

También el alcalde ha acusado al Gobierno de España de la desaparición de "más de 50.000 viviendas" del mercado del alquiler en los últimos cinco años. Además, ha avanzado que este jueves la Junta de Gobierno aprobará el proyecto de urbanización de la Operación Campamento. "Sin el Ayuntamiento de Madrid no hay Operación Campamento, con el Ayuntamiento se desbloqueará después de décadas", ha afirmado.

En el bloque de vivienda pública, el alcalde ha anunciado una modificación del reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo para impedir el acceso de okupas e inquiokupas y para establecer un mínimo de cinco años de empadronamiento en Madrid como criterio prioritario. "Esto no significa discriminar, sino valorar a las personas que llevan más tiempo contribuyendo a construir una ciudad mejor", ha explicado.

A estas medidas ha sumado un programa que permitirá el acceso a vivienda municipal a rentas de hasta 7,5 veces el Iprem y otro plan de más de 1.500 viviendas en alquiler con opción a compra, con posibilidad de descontar el alquiler del precio final. "Ustedes entregaron 17 viviendas, nosotros entregamos 17 cada diez días", ha señalado Almeida dirigiéndose a Maestre. "Para que lo podamos entender, caben más personas en la casita de Bad Bunny que en las 17 viviendas que ustedes construyeron en cuatro años. Esa casita que usted definió como un espacio de ocio compatible con el feminismo, no hay declaración más antiwoke que esa", ha añadido.

Hasta en dos momentos distintos, el popular ha vuelto a las viviendas de uso turístico en la capital, posiblemente por ser uno de los principales flancos de crítica de la oposición durante la legislatura. En ambos casos ha insistido en que, según datos del Banco de España, este tipo de alojamientos se han reducido un 40% en la capital, llegando hasta 9.000 VUT menos. "No sé si les ha quedado claro. Lo digo, señora Maestre, porque pocos pescozones he visto yo como los que le dio la Fiscalía con esa denuncia ridícula que presentaron por prevaricación omisiva en el tema de las viviendas turísticas de uso ilegal y donde les dejó claro que cumplimos con diligencia. En el centro de Madrid hay 14 viviendas turísticas por cada 100, en Barcelona 28. ¿Le sugiere a usted algún tipo de reflexión?", le ha trasladado.

Ha sido en el bloque de seguridad donde el alcalde ha mencionado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, presente en Cibeles tras acudir invitado por los grupos socialista y Más Madrid, ante la ausencia de invitación formal por parte del Ayuntamiento.

"Señora Maroto, decía usted que el Gobierno de España va a levantar la tasa de reposición. Le pido que no mienta a los madrileños, que no engañen con la seguridad de los madrileños y que descuelguen el teléfono y le digan al delegado del sanchismo que hay un aumento de agresiones por arma blanca, reyertas y agresiones sexuales que deberían merecer un mínimo de atención, y que en las instituciones no se está para ser un hooligan", ha demandado.

También en ese punto ha anunciado nuevos procesos selectivos para los diferentes cuerpos de emergencias y la construcción de un centro integral de seguridad en Hortaleza.

El alcalde ha sostenido además que el Ayuntamiento ha invertido cuatro veces más que en el anterior mandato de Más Madrid en los distritos del sur y del este; ha defendido los datos de calidad del aire frente a las críticas de la oposición; ha asegurado que 2024 y 2025 han sido los años con menos talas de árboles en la ciudad; y ha reivindicado la reducción de quejas en Valdemingómez, así como la bajada de la deuda municipal en más de un 40% y su compromiso de continuar con la reducción fiscal. "Tenemos riesgos y desafíos, pero sobre todo hay un riesgo que tenemos que evitar de cara al año que viene: que el sanchismo tome Madrid", ha concluido Almeida.