Almeida rebate el mantra de la izquierda que Palomera replicó en el festival de Escolar: "Es la raíz de su bajeza moral"

La localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid – gobernada por Izquierda Unida-Más Madrid-Equo-PSOE- acogió los pasados 26 y 27 de junio la celebración del denominado Festival de las Ideas y la Cultura de elDiario.es. Un espacio, según los organizadores, "para el debate colectivo y la reflexión sobre los retos de futuro a que se enfrenta la sociedad" en un "encuentro en torno a las ciudades, a la cultura y al periodismo".

El propio director del medio, Ignacio Escolar, desveló que el presupuesto total del festival superaba los 600.000 euros, la mayor parte de los cuales procedían de una subvención del Ministerio de Asuntos Sociales y 216.643,82 euros salían de las arcas municipales. Es decir, del dinero de los contribuyentes.

Y en él intervinieron el propio Escolar, Silvia Intxaurrondo, Jordi Évole, Marta Flich o Bob Pop, entre otros. También lo hizo la adjunta al director de elDiario.es, Esther Palomera, a la que el propio medio dio difusión a través de sus redes sociales. "En esta vida es mucho más fácil ser de derechas que de izquierdas. Los de derechas no se preocupan por el prójimo", afirmó.

Ya este martes, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde utilizó esta intervención en su réplica a Más Madrid y PSOE. "El otro día, en ese festival de la idea, y digo idea no con tono peyorativo sino descriptivo porque no hubo más que una idea, que, por cierto, si este Gobierno da 260.000 euros a un medio de comunicación qué no dirían ustedes, una conocida periodista dijo la siguiente frase: ‘es más fácil ser de derechas porque no te preocupas por el prójimo’. Y esa es la raíz de su bajeza moral y política", espetó José Luis Martínez Almeida a los concejales de la oposición.

Y es que "ustedes no aceptan una sociedad en la que se pueda pensar de manera diferente, no aceptan una sociedad en la que se pueda convivir los que pensamos distinto", afirmó Almeida para quien "negar la capacidad, simplemente por ser de derechas, de preocuparse por el prójimo, es una muestra de la indigencia intelectual que en estos momentos asola a la izquierda en España".

En este sentido, ofreció el siguiente dato: "ejecutamos per cápita en políticas sociales un 102% más" de lo que ejecutó Más Madrid cuando estuvo al frente del Consistorio. Ningún edil de Rita Maestre y tampoco de Reyes Maroto se lo discutió. "No es más difícil ser de izquierdas porque ser de izquierdas es la coartada para poder decir una cosa y hacer exactamente la contraria. Eso es ser de izquierdas ahora mismo en España", aseguró entre una sonora ovación de los suyos.

La supuesta "superioridad moral" de la izquierda se desmorona ante la realidad. Frente a un modelo que normaliza y justifica los escándalos judiciales, en Madrid defendemos la transparencia, la regeneración institucional y el respeto a todos los ciudadanos, vivan en el barrio… pic.twitter.com/wCyansglEQ — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) June 30, 2026

En este punto, Almeida sacó a colación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. "Su faro moral es un vulgar cotrabandista" a quien la izquierda sigue justificando, lamentó. "Por eso están como están. No culpen a los madrileños, no culpen al PP. […] Tienen un problema de conexión con la sociedad y ese problema viene de su soberbia y de su arrogancia".