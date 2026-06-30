El show del PSOE en Cibeles por el Orgullo: "Tiene usted más camisetas que Zapatero joyas en la caja fuerte"

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid de este martes ha arrancado inmediatamente después de la sesión extraordinaria que ha acogido el Debate sobre el Estado de la Ciudad, celebrado bajo un clima de fractura en la oposición.

Tras un intercambio ya bastante tenso en la sesión previa, la portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha reprochado en su pregunta al alcalde su ausencia en los actos del Orgullo en una ciudad que, según ha defendido, "siempre ha sido referente de libertad, diversidad y convivencia". También le ha acusado de negarse a colocar la bandera arcoíris en la fachada de Cibeles y de impulsar campañas que "intentan invisibilizar al colectivo y esconder sus siglas".

La portavoz socialista ha insistido en que la ausencia de José Luis Martínez-Almeida en estos eventos "no es solo una decisión personal" ni un problema de agenda, sino "una renuncia a representar como alcalde una ciudad diversa, orgullosa y abierta en sí misma". "Elija usted el acto y vamos juntos", le ha propuesto Maroto a Almeida antes de regresar a su escaño, donde los concejales socialistas la han recibido mostrando camisetas con el lema "Madrid por bandera", la misma que ella se había puesto.

Señor Almeida, ¿a cuántos actos del Orgullo o de entidades LGTBIQ+ ha asistido en sus siete años como alcalde? Madrid merece un alcalde que represente a toda la ciudadanía, no uno que se esconda y dé la espalda a una ciudad diversa, libre y orgullosa. pic.twitter.com/FSecxT4poW — Reyes Maroto (@MarotoReyes) June 30, 2026

Antes de responder a la pregunta, Almeida ha ironizado sobre ese elemento. "Tiene usted más camisetas que Zapatero joyas en la caja fuerte" le ha espetado desde su asiento.

Ya en su respuesta, el alcalde ha rechazado la invitación de Maroto y ha asegurado que el objetivo del PSOE era únicamente conseguir "la foto". "Ya la han conseguido. Los madrileños de ustedes hoy no sacan nada en positivo en este pleno. Ni una sola medida, ni una sola propuesta. Eso sí, sacan una foto, que es lo que les interesa", ha afirmado.

Almeida ha explicado que no acepta el reto por dos motivos. El primero, porque "ir con un socialista por la calle te expone a una redada policial o judicial"; el segundo, porque considera que, haga lo que haga, el PSOE mantendrá el mismo discurso hacia él. "Usted lo que quiere es llamarme homófobo si voy y homófobo si no voy". Le es indiferente", ha respondido.

El alcalde también ha defendido la gestión municipal de esta celebración, que "se ha celebrado con total normalidad" desde que llegó a Cibeles. Y es que, según Almeida, su manera de contribuir al Orgullo es precisamente "no generar polémica ni controversia" y no participar en lo que ha considerado una estrategia de confrontación de la oposición.

También Almeida ha hecho referencia a la polémica surgida por los carteles elaborados por su Gobierno este año. Como ya hizo, ha vuelto a comparar la imagen elegida con otros carteles utilizados por administraciones gobernadas por el PSOE, así como con el que empleó el propio Consistorio madrileño en 2017, cuando estaba al frente Manuela Carmena, para remarcar que en aquel "no aparecen ni los colores de la bandera".

"No busquen polémicas y controversias porque no vamos a entrar. No les vamos a acompañar en su cruzada sectaria, señora Maroto. Desanímese. El Orgullo es para disfrutar. Disfrútelo porque a lo mejor es su último orgullo como concejal", ha concluido el alcalde.