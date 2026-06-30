Cae un estafador en Madrid que pagaba comida a domicilio con billetes falsos de 50 euros

Un hombre ha sido detenido en Madrid acusado de estafar a empresas de paquetería y comida a domicilio mediante pagos en efectivo con billetes de 50 euros falsificados. La investigación ha sido desarrollada por la Brigada de Investigación del Banco de España junto al grupo de Estafas de la Comisaría de Tetuán.

Los hechos se iniciaron a mediados de mayo tras la denuncia presentada por el gerente de una empresa de paquetería, que detectó que uno de sus trabajadores había entregado un paquete en modalidad de contrarreembolso y había recibido el pago en efectivo con billetes que posteriormente resultaron ser falsos tras su ingreso en una entidad bancaria.

Según la denuncia, el cobro ascendía a 964 euros, de los cuales aproximadamente 800 euros fueron abonados en billetes de 50 euros falsificados. A partir de ese primer caso, los agentes comenzaron las pesquisas para determinar el origen de los billetes y la posible repetición del método en otros servicios similares.

La investigación permitió localizar otras dos denuncias relacionadas con empresas de paquetería, con un importe conjunto cercano a 1.700 euros, en las que el destinatario de los envíos coincidía con la misma persona ahora detenida.

Los agentes también vincularon al investigado con otros tres hechos denunciados por empresas de comida a domicilio y establecimientos comerciales, entre ellos uno situado en Alicante, donde también se habrían utilizado billetes falsificados de 50 euros para realizar pagos en efectivo.

Extensión de los hechos investigados

A medida que avanzaron las diligencias, los investigadores recopilaron información que permitió atribuir al sospechoso varios episodios similares en distintos puntos. En todos los casos, el patrón se repetía: pagos en efectivo con billetes de 50 euros que posteriormente eran detectados como falsos por los receptores o entidades bancarias.

La recopilación de denuncias y la identificación del circuito de pagos permitió a los agentes centrar la investigación sobre una única persona como presunto responsable de los hechos.

Detención y entrada en el domicilio

Una vez identificado, el sospechoso fue detenido el pasado 8 de junio como presunto autor de un delito de falsificación de moneda y estafa. Tras la detención, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

En el registro practicado en su vivienda, los agentes intervinieron 374 billetes de 50 euros falsos, que se sumaron a los ya aportados por los denunciantes durante la investigación.

Recuento total de billetes intervenidos

El conjunto de la investigación ha permitido localizar un total de 429 billetes falsificados, con un valor global de 21.450 euros, según los datos facilitados por la Policía Nacional en el comunicado.

Los billetes intervenidos, junto con las evidencias recogidas en las denuncias previas, han sido incorporados a las diligencias instruidas por los grupos especializados en la investigación de falsificación de moneda y estafas en Madrid.