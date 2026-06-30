El Ayuntamiento lanza la Operación Asfalto para mejorar 205 calles de la capital

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la Operación Asfalto 2026, un plan con el que renovará el pavimento de 205 calles repartidas por los 21 distritos de la capital. La campaña supondrá una inversión de 24,1 millones de euros y permitirá actuar sobre una superficie de 1,2 millones de metros cuadrados.

La delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez-Páramo, han presentado el inicio de los trabajos en la calle Sangenjo. Las obras serán ejecutadas por la empresa municipal Madrid Calle 30. El Ayuntamiento ha señalado que el objetivo es mejorar el estado de las calzadas, aumentar la seguridad vial, reducir el ruido del tráfico y emplear materiales con menor impacto ambiental.

Actuaciones en los 21 distritos

La campaña se desarrollará durante los próximos meses y llegará a todos los distritos de Madrid. Entre las vías incluidas figuran algunos de los principales ejes de la ciudad, como la Gran Vía, el paseo de la Castellana o la calle Serrano, además de otras calles distribuidas por los distintos barrios.

Según explicó García Romero, las actuaciones se acometen en función del estado de conservación del pavimento y de la intensidad media del tráfico que soporta cada vía. La delegada reconoció que las obras ocasionarán molestias puntuales a la circulación, aunque defendió que son necesarias para evitar un deterioro mayor de las calzadas.

Horarios adaptados al calor

El Ayuntamiento también ha establecido medidas para proteger a los trabajadores frente a las altas temperaturas. Según detalló la delegada, las jornadas comienzan a las 7:00 horas y finalizan a las 15:00 horas.

Además, si la temperatura supera los 38 grados, los trabajos podrán interrumpirse y se aplicarán las medidas preventivas que determine la empresa responsable de las obras.

La Operación Asfalto 2026 empleará alrededor de 125.000 toneladas de mezclas asfálticas, gran parte de ellas con técnicas destinadas a reducir las emisiones contaminantes. Cerca de la mitad del material corresponderá a mezclas bituminosas semicalientes, cuya fabricación requiere temperaturas inferiores a las del asfalto convencional.

Según el Ayuntamiento, este sistema permitirá evitar la emisión de 221 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Además, aproximadamente una cuarta parte de la superficie será asfaltada con mezclas elaboradas con caucho reciclado procedente de neumáticos fuera de uso, lo que supondrá reutilizar alrededor de 54.700 neumáticos.

El plan también contempla el uso de mezclas bituminosas tipo SMA en las calles con mayor intensidad de tráfico. Estas mezclas presentan una mayor resistencia al desgaste, incrementan la durabilidad del firme y contribuyen a disminuir el ruido generado por la circulación de los vehículos.