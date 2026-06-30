La primera operación salida del verano prevé 980.000 desplazamientos por las carreteras de Madrid

La Dirección General de Tráfico (DGT) pondrá en marcha este viernes, a partir de las 15:00 horas, la primera operación especial del verano, un dispositivo que prevé 980.000 desplazamientos por las carreteras de la Comunidad de Madrid hasta la medianoche del domingo. El operativo coincide con el inicio de las vacaciones de julio y con los desplazamientos habituales de fin de semana.

En toda España, la DGT estima que durante el verano se producirán 104 millones de desplazamientos de largo recorrido, un 3,7% más que el año pasado. Solo durante este primer fin de semana se esperan 4,83 millones de viajes por carretera.

El dispositivo se prolongará hasta el 31 de agosto y estará dividido en cuatro grandes operaciones especiales, además de planes específicos para la Operación Paso del Estrecho, la Operación Paso de Portugal y el eclipse total de Sol previsto para el 12 de agosto.

980.000 desplazamientos en la región

La DGT prevé un importante incremento de la circulación en las principales vías de salida de Madrid durante la tarde del viernes y la mañana del sábado.

El mayor volumen de tráfico se concentrará en los itinerarios hacia las zonas costeras, los destinos turísticos y las segundas residencias.

De cara al domingo, el organismo espera las principales retenciones durante la tarde y las primeras horas de la noche en sentido de regreso hacia la capital. Entre las novedades de este año figura un dispositivo específico para gestionar la movilidad que generará el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto.

Operativos para el Paso del Estrecho y Portugal

El verano también estará marcado por la Operación Paso del Estrecho, para la que se espera el tránsito de unos 800.000 vehículos.

La DGT mantendrá un dispositivo especial de vigilancia en los principales corredores utilizados por estos viajeros, con áreas de descanso, puntos de información y más de 2.400 paneles informativos distribuidos por la red viaria.

A ello se sumará la Operación Paso de Portugal, que prevé el desplazamiento de alrededor de 270.000 vehículos desde distintos países europeos hacia el país vecino.

Más controles y novedades este verano

Durante los meses estivales, Tráfico reforzará la vigilancia sobre los principales factores de riesgo al volante. Entre el 13 y el 19 de julio desarrollará una campaña específica de control de alcohol y drogas, mientras que entre el 17 y el 23 de agosto intensificará los controles de velocidad.

Además, este será el primer verano con la obligación de utilizar la baliza V-16 conectada para señalizar averías o incidencias en carretera en sustitución de los triángulos de emergencia.

Otra de las novedades es la puesta en funcionamiento del teléfono 018, operativo desde abril, destinado a ofrecer apoyo e información a las víctimas de accidentes de tráfico y a sus familiares.