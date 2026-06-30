La "solución ridícula" de Maestre contra el calor, a debate en Cibeles: "Había mangueras y bañeras para perros"

El debate sobre cómo afrontar las altas temperaturas ha vuelto a caldear este martes el Pleno Municipal de Cibeles. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha preguntado a José Luis Martínez-Almeida si la ciudad está hoy mejor preparada para hacer frente al calor extremo que cuando comenzó su mandato. La respuesta del alcalde ha sido clara: "Sí".

"Lo único que no vamos a hacer seguro es ese oasis climático como performance que ustedes recrearon el otro día, en el que había mangueras y bañeras para perros, porque se venden como bañeras para perros", ha respondido también Almeida, antes de añadir que el Ayuntamiento no va a "improvisar" con "soluciones ridículas, incompatibles con la dignidad humana".

La referencia ha rescatado la jornada que organizó Más Madrid el pasado 17 de junio en Entrevías bajo el nombre de "oasis climático". Según explicó entonces la propia Maestre, se trata de "lugares de encuentro, donde protegerse del calor no dependa de tu código postal". "Agua, sombras, juegos, vecinas y vecinos viviendo el espacio público a la fresca", describió también.

Lo llamamos "oasis climáticos" y son lugares de encuentro, donde protegerse del calor no dependa de tu código postal. Agua, sombras, juegos, vecinas y vecinos viviendo el espacio público a la fresca. Hoy hemos recreado uno en Entrevías. Y queremos que los haya por todo Madrid. pic.twitter.com/sqqLEEapF0 — Rita Maestre 🌾 (@Rita_Maestre) June 17, 2026

Durante su intervención en Cibeles, Maestre había defendido antes de la respuesta de Almeida que el cambio climático ya no admite discusión. "Los datos científicos, que solo la extrema derecha niega con orgullo, son un bofetón de realidad cada año. Al parecer ustedes también están nerviosos o niegan la cuestión del cambio climático", le había dirigido al edil.

La de Más Madrid había criticado además la gestión de Almeida ante estas olas de calor que, a su juicio, es "tremendamente insuficiente" y se resume en "motosierra, hormigón y los toldos de Sol que nos han costado ya varios millones de euros y que un total de cero unidades de personas consideran útil".

También aludía Maestre a la temperatura en los colegios, una crítica que arrastra desde hace semanas, denunciando que mientras el Pleno se estaba celebrando con una temperatura normal, "hay decenas de miles de niños" en campamentos municipales con "aulas a 38 grados y parques a 40 grados".

Sin embargo, Almeida ha defendido que Madrid cuenta "por primera vez" con un plan de actuaciones extraordinarias frente a las olas de calor y ha recordado que el Gobierno de Manuela Carmena "fue el único de la democracia que en cuatro años no inauguró un solo parque", a pesar de que durante ese mandato se sucedieron también más de una decena de episodios de calor extremo.

También Almeida ha contrapuesto las "25 piscinas" actuales frente a las "13" que había anteriormente y ha asegurado que el Ayuntamiento ha destinado 28 millones de euros a climatizar colegios durante esta legislatura, la misma cantidad que, según ha señalado, ejecutó el anterior Gobierno Municipal para todos los centros educativos en cuatro años.

El alcalde ha defendido además la creación de 258.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes, la plantación de más de 8.000 árboles y el soterramiento de la A-5, Parque Ventas y la zona norte de la Castellana. "Queda trabajo por hacer. Soy el primero que lo reconozco, pero que hemos avanzado considerablemente también. Y si no, pregunte a todos esos vecinos que en estos momentos van a poder disfrutar de esos 258.000 metros cuadrados, de esos más de 8.000 árboles que se van a plantar, frente a la posibilidad de poder bañarse con una manguera en una bañera para perros que eso supone su oasis climático".