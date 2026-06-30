Madrid aprueba la urbanización de Campamento: así será el nuevo barrio con 10.700 viviendas

El Ayuntamiento de Madrid dará este jueves el visto bueno definitivo al proyecto de urbanización de Campamento, en el distrito de Latina, una actuación que transformará más de dos millones de metros cuadrados de suelo y permitirá levantar 10.700 viviendas, de las que casi dos de cada tres contarán con algún tipo de protección pública.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde ha avanzado que la Junta de Gobierno aprobará definitivamente un proyecto considerado como una de las mayores operaciones de regeneración urbana previstas en España.

La actuación, promovida por Casa 47 Entidad Pública Empresarial y supervisada por el Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, supondrá una inversión superior a los 383 millones de euros. El ámbito de actuación se sitúa en el extremo suroeste de la capital, a ambos lados del paseo de Extremadura, entre las avenidas de los Poblados y de la Aviación, ocupando terrenos de los barrios de Campamento y Las Águilas.

El desarrollo pretende integrar este espacio con los municipios limítrofes de Pozuelo de Alarcón y Alcorcón, al tiempo que incrementará la oferta residencial y dotacional de la zona bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética.

En total, el nuevo barrio contará con una edificabilidad residencial de más de 1,13 millones de metros cuadrados, suficiente para construir 10.700 viviendas. De ellas, alrededor de 7.000 tendrán algún tipo de protección pública: 3.800 serán Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), 2.100 Viviendas con Protección Pública Básica (VPPB) y otras 1.100 se destinarán al alquiler protegido. Las 3.700 restantes corresponderán a vivienda libre. El planeamiento también reserva cerca de 93.300 metros cuadrados para actividad comercial y otros 59.000 para oficinas.

Más allá del uso residencial, el proyecto dedica más de 1,56 millones de metros cuadrados a redes públicas e infraestructuras. Entre ellas destacan más de 560.000 metros cuadrados para viarios interiores, cerca de 211.000 para espacios públicos arbolados, unos 181.000 para equipamientos sociales y más de 154.000 metros cuadrados destinados a zonas verdes, además de otras parcelas para dotaciones públicas.

Precisamente, el componente ambiental será uno de los ejes de la actuación. El proyecto contempla la creación de 22 zonas verdes distribuidas por todo el ámbito, entre las que sobresalen el pinar del Centro Deportivo Militar La Dehesa y un parque en el extremo noroeste atravesado por el arroyo Valchico. Asimismo, está prevista la plantación de más de 8.000 árboles y la conservación de las actuales instalaciones del Servicio Geográfico del Ejército y del Centro Militar de Veterinaria como equipamientos públicos.

La urbanización se ejecutará en tres fases. Las dos primeras afectarán a los terrenos situados al sur del ámbito y podrán desarrollarse conjuntamente o de forma independiente. La tercera abarcará los terrenos situados a ambos lados de la A-5 y al norte de esta autovía.

La división en fases responde, principalmente, a que todavía está pendiente la redacción del proyecto y la posterior ejecución del soterramiento de la A-5 en este tramo, una infraestructura que condicionará el desarrollo definitivo de toda la actuación urbanística.