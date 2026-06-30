Madrid renovará el Parque de Atracciones con nuevas atracciones y una concesión hasta 2035

El Ayuntamiento de Madrid abrirá en las próximas semanas el concurso para adjudicar una nueva concesión del Parque de Atracciones, una licitación que obligará al futuro gestor a modernizar las instalaciones, incorporar nuevas atracciones y mejorar la accesibilidad del recinto, uno de los principales espacios de ocio de la capital.

El anuncio lo ha realizado este martes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde ha avanzado que el nuevo contrato tendrá una duración improrrogable de ocho años, hasta el 5 de octubre de 2035.

La concesión volverá a salir a concurso después de casi seis décadas con Parques Reunidos al frente del parque, inaugurado en 1969. El Ayuntamiento adjudicará la explotación al licitador que presente la oferta más ventajosa, dando prioridad a las inversiones destinadas a renovar el recinto y reforzar su atractivo turístico.

Los pliegos exigirán una importante inversión en la creación o renovación de atracciones, aunque también incluirán actuaciones para mejorar la accesibilidad y convertir el parque en un espacio más inclusivo. Asimismo, el adjudicatario deberá destinar parte de los recursos a medidas de ahorro y eficiencia energética.

Uno de los aspectos más singulares de la nueva concesión será la protección del histórico tiovivo del parque, considerado una de sus piezas más emblemáticas. Construido artesanalmente en Francia en 1927 y adquirido por el recinto madrileño en 1968, el carrusel posee un destacado valor patrimonial por su diseño art déco y modernista y por su elaboración en madera.

Por ello, el Ayuntamiento obliga al futuro concesionario a garantizar su conservación y mantenimiento, acometiendo, si fuera necesario, las obras de restauración que precise para asegurar su preservación.

El Consistorio también deja claro que todas las inversiones y gastos derivados de la explotación correrán íntegramente a cargo del concesionario, sin coste para las arcas municipales. Además, las actuaciones que se lleven a cabo no podrán reducir la superficie destinada a zonas verdes y espacios ajardinados de la Casa de Campo.

El Parque de Atracciones abrió sus puertas el 15 de mayo de 1969, coincidiendo con la festividad de San Isidro, aunque el proyecto comenzó a gestarse años antes y la concesión original fue adjudicada en 1967. Desde entonces ha experimentado cinco grandes remodelaciones, entre ellas la creación de las actuales áreas temáticas, la incorporación de las montañas rusas Abismo y Tarántula y la apertura del área infantil de Nickelodeon.

En la actualidad, el recinto dispone de más de una treintena de atracciones y recibe alrededor de un millón de visitantes al año, en su mayoría familias y jóvenes, consolidándose como uno de los principales polos de ocio de Madrid.