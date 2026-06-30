Nuevo barrio en Vallecas, en la antigua fábrica Borondo: 1.400 viviendas, un campus de investigación y zonas verdes

Los antiguos terrenos de la fábrica Borondo, en Puente de Vallecas, afrontan su mayor transformación en décadas. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado este martes, de forma provisional, la modificación del Plan General que permitirá convertir este gran solar industrial, hoy sin uso, en un nuevo barrio con 1.400 viviendas, amplias zonas verdes, equipamientos públicos y un campus de investigación.

La iniciativa ha salido adelante con los votos del Partido Popular y Vox, la abstención del PSOE y el rechazo de Más Madrid, dando un nuevo impulso a una de las principales operaciones urbanísticas previstas en el distrito.

El ámbito, conocido como Tubos Borondo, ocupa más de 137.000 metros cuadrados en el barrio de Palomeras Sureste, entre la calle de la Arboleda, la carretera de Vicálvaro a Vallecas, la avenida de la Albufera y el Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid. Durante décadas albergó la fábrica de prefabricados de hormigón Borondo, cuyas instalaciones fueron demolidas en 2021. Desde entonces, el espacio permanecía vacío a la espera de una nueva ordenación.

El proyecto busca mucho más que levantar viviendas. Uno de sus principales objetivos es eliminar la barrera urbana que hoy separa distintos barrios y equipamientos estratégicos, como el Campus Sur de la Universidad Politécnica, el Hospital Infanta Leonor o el Centro Deportivo Municipal Palomeras. Para ello, se reordenará la calle de la Arboleda, que pasará a convertirse en un eje peatonal y ciclista capaz de conectar el campus universitario, el Pueblo de Vallecas y el intercambiador formado por las estaciones de Cercanías Vallecas y Metro Sierra de Guadalupe.

En el plano residencial, la actuación contempla la construcción de 1.400 viviendas, de las que el 35% tendrá algún tipo de protección pública, un porcentaje que supera ampliamente el mínimo exigido por la normativa. La ordenación prevé edificios de distintas alturas y tipologías distribuidos en torno a amplias zonas ajardinadas, con el propósito de favorecer una mayor integración urbana.

El desarrollo también reservará espacio para nuevos equipamientos públicos y privados, actividad económica, una residencia de estudiantes y un campus de investigación, configurando una nueva centralidad para el sureste de Madrid basada en criterios de sostenibilidad, mezcla de usos y bajas emisiones.

La operación incorpora además la regeneración del entorno del Hospital Infanta Leonor mediante la creación del denominado Campus de la Salud y tres grandes áreas verdes: un parque público, otro conectado con el Bosque Metropolitano y un espacio terapéutico pensado tanto para pacientes como para los vecinos del distrito.

Durante el debate plenario, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, reconoció que la mejora de las infraestructuras viarias será uno de los retos pendientes de la actuación y aseguró que el Ayuntamiento trabaja de forma coordinada con la Comunidad de Madrid para abordar esas intervenciones.