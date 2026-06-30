Tres encapuchados atracan a punta de pistola una joyería en un centro comercial de Pinto

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para localizar a los tres hombres que el lunes por la tarde atracaron una joyería del centro comercial Plaza Éboli, en Pinto, utilizando un arma de fuego para amenazar a los trabajadores del establecimiento. Los sospechosos huyeron después con varias bolsas que contenían joyas y escaparon en un vehículo de alta gama que había sido robado poco antes en Madrid.

Robo a punta de pistola en una joyería de un centro comercial de Pinto pic.twitter.com/2g1VLwO1y3 — Libertad Digital (@libertaddigital) June 30, 2026

Según ha informado la Guardia Civil, los hechos ocurrieron alrededor de las 19.00 horas. Tres individuos encapuchados irrumpieron en la joyería y uno de ellos portaba un arma de fuego con la que llegó a efectuar un disparo al aire durante el asalto.

Atraco en pleno centro comercial

Los asaltantes accedieron al establecimiento y comenzaron a romper las vitrinas para robar las piezas expuestas. De acuerdo con la información recabada por los investigadores y los testimonios de personas presentes en el lugar, los ladrones actuaron con rapidez antes de abandonar la joyería con parte del material sustraído.

Varios testigos relataron haber escuchado disparos durante el robo. No obstante, no se registraron heridos como consecuencia del atraco.

Tras hacerse con las joyas, los tres sospechosos abandonaron el centro comercial y emprendieron la huida por la carretera M-506. Para escapar utilizaron un vehículo de alta gama que había sido robado previamente, según ha confirmado la Guardia Civil.

El suceso provocó una importante movilización de efectivos y el centro comercial permaneció acordonado mientras los agentes realizaban las primeras inspecciones y recopilaban información para esclarecer lo ocurrido.

Investigación abierta

La Guardia Civil ha abierto diligencias para identificar y detener a los autores del atraco. Por el momento, no se ha producido ninguna detención relacionada con estos hechos.

Los investigadores trabajan en el análisis de las pruebas disponibles y en la reconstrucción de los movimientos realizados por los sospechosos antes y después del robo. Entre los elementos que se examinan figuran las circunstancias de la sustracción previa del vehículo utilizado en la fuga y el recorrido seguido por los asaltantes tras abandonar Pinto.

Sin relación confirmada con otros robos

En las últimas semanas se han producido otros atracos a joyerías en distintos puntos de la Comunidad de Madrid. Entre ellos figuran los registrados a principios de junio en el centro comercial La Vaguada, en la capital, y días después en la localidad de Torrelodones.

Sin embargo, la Guardia Civil ha precisado que no existen indicios que permitan relacionar por el momento el robo cometido en Pinto con esos otros asaltos.

Por el momento, la investigación continúa abierta y los agentes mantienen todas las hipótesis sobre la mesa mientras avanzan en la identificación de los responsables..