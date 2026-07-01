Alcalá de Henares pide retrasar la puesta en marcha del Bus-VAO de la A-2

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y a la Dirección General de Tráfico (DGT) que aplacen la entrada en funcionamiento del carril Bus-VAO de la A-2 hasta que existan garantías de que la medida no agravará los problemas de tráfico que ya soportan los conductores del Corredor del Henares.

La petición ha sido realizada por la concejala de Urbanismo, Infraestructuras, Vivienda y Movilidad, Cristina Alcañiz, tras conocerse que el nuevo sistema podría comenzar a operar este verano, una vez finalizadas las pruebas de paneles informativos y señalización dinámica realizadas en los últimos días.

Entrevistada en el programa Kilómetro Cero de esRadio, la edil ha explicado que "el Gobierno municipal apoya las iniciativas que fomenten el transporte público, la movilidad sostenible y el uso compartido del vehículo, pero considera que la implantación del Bus-VAO debe realizarse con todas las garantías técnicas y tras un proceso de información y coordinación con los municipios afectados". Alcañiz también ha advertido de que "a diferencia de otros accesos a Madrid donde se han construido carriles específicos, el proyecto de la A-2 consiste en reservar el carril izquierdo para vehículos autorizados en determinados periodos, sin aumentar la capacidad total de la autovía". En su opinión, "esta circunstancia podría incrementar las retenciones en una vía que ya registra elevados niveles de congestión durante las horas punta". Así, insiste en que "no se puede convertir la A-2 en un laboratorio de pruebas en pleno corredor de entrada a Madrid sin garantías para miles de vecinos que cada día dependen de esta autovía".

El Ayuntamiento reclama que el Ministerio y la DGT hagan públicos los estudios de tráfico realizados, los escenarios previstos, el calendario de implantación y los protocolos de actuación en caso de incidencias o colapsos circulatorios. Asimismo, solicita que se valore la adopción de medidas complementarias para aliviar el tráfico si fuera necesario, entre ellas la posible apertura temporal de la autopista R-2 cuando se produzcan episodios de fuerte congestión.

Entre las dudas planteadas por el Consistorio también figuran el funcionamiento de las entradas y salidas del carril reservado, la convivencia con los autobuses interurbanos, la señalización variable y la posibilidad de que el resto de vehículos se concentren únicamente en dos carriles durante los momentos de mayor intensidad de tráfico.

Alcañiz ha recordado además que "los vecinos del Corredor del Henares ya vienen soportando problemas de movilidad derivados de las incidencias en el servicio de Cercanías y de las dificultades de acceso a Madrid", por lo que considera necesario "extremar la prudencia antes de introducir cambios que puedan afectar a miles de desplazamientos diarios".

Por ello, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha solicitado una reunión urgente entre el Ministerio de Transportes, la DGT, el Consorcio Regional de Transportes y los ayuntamientos afectados para analizar conjuntamente el impacto de la medida y estudiar una implantación progresiva, coordinada y evaluable.

"Primero garantías, después puesta en marcha. Alcalá no puede ser convidada de piedra en una decisión que afecta directamente a miles de vecinos", ha concluido Cristina Alcañiz.