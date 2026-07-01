Almeida acusa al Gobierno de entorpecer los trámites de la Operación Campamento

José Luis Martínez-Almeida anunciaba este martes el desbloqueo definitivo de la Operación Campamento, un proyecto que lleva décadas encallado y que permitirá la construcción de 10.000 viviendas en el oeste de Madrid. Ya en 2006, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró que los inmuebles previstos empezarían a poblar esos terrenos "antes de cuatro años", un calendario que nunca llegó a cumplirse.

Este miércoles, como ya ha hecho en repetidas ocasiones, Almeida ha vuelto a cargar contra la cartera que dirige la ministra Isabel Rodríguez por las dificultades que ha encontrado el Ayuntamiento durante la tramitación del proyecto. Dice el alcalde que sacar adelante esta operación "ha sido complicado" porque "el Ministerio no ha puesto las cosas fáciles en la tramitación administrativa".

Según ha explicado, su equipo ha insistido de forma constante para acelerar el procedimiento con el objetivo de aprobarlo cuanto antes, aunque, a su juicio, el proceso no ha avanzado al ritmo deseado. "No ha sido sencillo tratar con ellos. Nosotros les urgíamos constantemente porque nuestra voluntad era poder aprobar lo antes posible", ha asegurado el alcalde, que ha comparado los tiempos de ambas administraciones. "Nosotros hemos tardado mucho menos en aprobar el proyecto de urbanización que el Ministerio en complementar todos los trámites administrativos", ha resumido.

📍 @isabelrguez anuncia que @Casa47gob está lista para iniciar la urbanización del nuevo barrio Campamento. La ministra ha visitado hoy con @leireis los terrenos tras finalizar las obras de demolición. 🗣️ "Es el proyecto más importante de vivienda pública haciéndose en España" pic.twitter.com/i7BqBFHm8C — Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (@viviendagob) June 30, 2026

Pese a ello, Almeida sostiene que el desbloqueo ya es una realidad y reivindica el papel del Consistorio en una actuación que, según recuerda, llevaba décadas paralizada. "Gracias a este Ayuntamiento por fin va a poder salir adelante una operación bloqueada desde hace décadas", afirmó este martes en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde llegó a asegurar que "sin el Ayuntamiento de Madrid no hay Operación Campamento".

De cara a la siguiente fase del proyecto, Almeida ha pedido al Ministerio de Vivienda que cambie su forma de actuar. "Espero que esto no suceda a partir de ahora y que el Ministerio sea más ágil, más rápido y más eficaz, que no dilate los plazos administrativos y que empiece a urbanizar y construir", ha reclamado.

Por su parte, la portavoz del PSOE en Cibeles, Reyes Maroto, ha considerado "curioso" que el Ayuntamiento se atribuya el desbloqueo de la operación cuando es "el Gobierno el que pone el dinero y pone las máquinas". "Pero Almeida dice que quien desbloquea la operación es él y que quien la financia y la ejecuta poco menos que la bloquea. Menos apropiarse méritos y más colaboración para que Madrid gane", ha escrito también este martes en sus redes sociales.