Ayuso aumenta un 78% el número de catedráticos de la enseñanza pública con 330 nuevas plazas

La Comunidad de Madrid incrementará un 78% el número de catedráticos de enseñanzas no universitarias de su sistema educativo público con la convocatoria de 330 nuevas plazas dirigidas a profesores de Educación Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas y Artes Plásticas y Diseño. Estos nuevos puestos se sumarán a los 424 catedráticos que actualmente prestan servicio en este cuerpo docente.

Los interesados podrán presentar su solicitud hasta el 15 de septiembre a través del portal habilitado por la Comunidad de Madrid. Las plazas se adjudicarán mediante concurso de méritos, un procedimiento que reconoce la trayectoria profesional y la excelencia docente. Podrán acceder a la condición de catedrático los funcionarios de carrera que acrediten una amplia experiencia en la enseñanza, así como méritos destacados en ámbitos como la innovación educativa, la formación, la gestión de centros y la excelencia académica.

"La convocatoria de estas plazas supone un paso más en el compromiso de la Comunidad de Madrid con el reconocimiento del profesorado y la mejora de la calidad de la enseñanza pública, consolidando una carrera profesional basada en el mérito, la experiencia y la excelencia", ha señalado la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.

Esta convocatoria forma parte de la estrategia de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades para reforzar la figura del catedrático en las enseñanzas no universitarias, reconociendo su papel como referente en la calidad, la innovación y la mejora del sistema educativo público.

Con este objetivo, el Gobierno regional aprobó el pasado mes de enero un nuevo decreto que regula la organización y las funciones de este cuerpo docente, considerado el máximo exponente del conocimiento en cada especialidad. La nueva normativa refuerza su reconocimiento institucional, profesional y funcional, además de potenciar su participación en áreas estratégicas como la coordinación pedagógica, la innovación educativa y la formación del profesorado.