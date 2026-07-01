Ayuso pide observadores ante la Ley de Nietos "desde ya, no el día de las elecciones"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, continuó denunciando este miércoles que la ampliación del censo de españoles en el extranjero derivada de la Ley de Nietos podría acabar teniendo un impacto electoral en las próximas elecciones generales. Sin llegar a hablar de fraude o "pucherazo", la dirigente popular reclamó que todo el proceso se desarrolle con absoluta transparencia y puso el foco especialmente en el voto CERA, de los residentes en el exterior.

Durante un almuerzo informativo organizado por Club Siglo XXI, Ayuso acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de intentar hacer "ingeniería" electoral para asegurarse los apoyos necesarios en las urnas. A su juicio, el líder del Ejecutivo busca obtener "de manera quirúrgica los escaños justos", una estrategia que, según sostuvo, también podría apoyarse en el comportamiento del voto emitido desde fuera de España.

La presidenta madrileña defendió la necesidad de reforzar el control sobre el proceso electoral en otros países y pidió la presencia de observadores desde este mismo momento, sin esperar a la jornada de votación: desde "ya, no el día de las elecciones". En este sentido, expresó sus dudas sobre las garantías democráticas que, en su opinión, existen para ejercer el derecho al voto en lugares como Cuba.

"Seguiremos pidiendo transparencia, rigor e iremos a las instancias que haga falta, ante la Unión Europea, ante el tribunal que sea y pedir observadores ya, no el día de las elecciones, porque es ahora cuando este proceso a nosotros nos parece que inquieta. Y creo que es la labor de todos los que estamos aquí, y por supuesto de la oposición y el principal partido político de este país que es el Partido Popular, hacer lo que está haciendo, decir lo que inquieta", afirmó.

Las declaraciones de Ayuso se producen en un momento en el que el Partido Popular ha intensificado sus críticas a la aplicación de la Ley de Nietos y a sus posibles efectos sobre el censo electoral. Hasta tal punto que la dirigente regional contó que en el PP de Madrid se ha destinado un equipo a estudiar y estar pendiente de esta cuestión. En este sentido, la presidenta volvió a relacionar la concesión de nacionalidades con la evolución del registro de votantes en el extranjero y reclamó al Gobierno que detalle cuántas personas han obtenido la nacionalidad española gracias a esta norma y cómo esa cifra repercute en el censo de residentes ausentes.

Ayuso insistió en reclamar información detallada sobre este procedimiento y apuntó que las "prisas" del Ejecutivo para culminar estas nacionalizaciones podrían responder al objetivo de incrementar un electorado favorable al PSOE, llegando a afirmar que se pretende "nacionalizar socialistas".

En esa línea, la presidenta regional reiteró uno de los argumentos que viene esgrimiendo en las últimas semanas: que Argentina acabará convirtiéndose en la tercera "provincia" con mayor número de votantes españoles gracias a la aplicación de la Ley de Nietos. Además, sostuvo que el PSOE podría verse beneficiado por el reparto de los llamados "restos" en determinadas circunscripciones, incluido el voto procedente del extranjero.