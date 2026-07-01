Ayuso podría ser llamada a declarar en el caso de acoso contra el alcalde de Móstoles

La justicia mantiene la investigación contra el alcalde de Móstoles por presunto acoso. Es, sin duda, un revés judicial importante para el acusado en cuestión, Manuel Bautista, quien ha visto cómo la magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Móstoles ha desestimado el recurso presentado por su defensa. Se confirma así de forma íntegra la investigación en contra del regidor mostoleño por presuntos delitos de acoso sexual, acoso laboral y revelación de secretos. Por tanto, la querella interpuesta por una exconcejal del Partido Popular de la misma localidad, continuará su curso legal tras determinarse que los hechos denunciados presentan claros indicios de relevancia penal.

La magistrada ratifica la investigación

En un auto adelantado por el diario El Mundo, la instructora ha rechazado de plano la petición del abogado de Bautista, quien solicitaba la nulidad de las actuaciones y el archivo inmediato de la causa alegando supuestas vulneraciones en las normas esenciales del procedimiento. Por el contrario, la resolución judicial asume los argumentos de la acusación y concluye que las conductas descritas están tipificadas en el Código Penal. Por tanto, la juez dictamina que es "perfectamente procedente" mantener abiertas las diligencias previas para esclarecer si se cometieron dichos delitos, delimitar las responsabilidades penales y evaluar los perjuicios ocasionados.

Próximos pasos: Ayuso podría ser llamada a declarar

El abogado de la denunciante, Antonio Suárez-Valdés, ha calificado la decisión judicial como una resolución "de pleno sentido común". En declaraciones a Europa Press, el letrado ha recordado que se trabaja bajo el principio de presunción de inocencia, pero en este punto enfatiza la gravedad de los hechos los cuales "son muy graves y encajan plenamente, con el carácter indiciario propio de la fase procesal en la que nos encontramos, en los tipos penales que se vienen denunciando".

El escenario procesal podría complicarse políticamente en los próximos días. Según Suárez-Valdés, la acusación prevé que la magistrada acuerde el resto de las diligencias solicitadas en la querella. Esto incluye, de manera inminente, dos aspectos clave. Por una parte, la declaración en calidad de investigado del alcalde, Manuel Bautista. Y por otra, la citación como testigo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Con esta decisión, el proceso de instrucción sigue su curso para determinar el alcance de una denuncia que podría poner en serios apuros el futuro político del regidor mostoleño.