Brutal persecución: a 180 km/h por una calle de Vallecas y embistiendo a la Policía tras robar en un bar de Móstoles

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres después de robar utilizando la fuerza en un bar de Móstoles y huir en un vehículo previamente robado hasta la zona de O'Donell, donde terminaron estrellándose a gran velocidad.

Todo comenzó sobre las 3:30 horas del martes, cuando los agentes recibieron el aviso de un robo en un establecimiento de la calle Dalia. Según la información policial, los dos sospechosos abandonaron el lugar en el vehículo robado y tomaron la M-45 en dirección a Madrid.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano localizó el coche e inició el seguimiento (en un principio de manera discreta), aunque pronto se convirtió en persecución al incorporarse más unidades. Los sospechosos, al detectar a la Policía, aceleraron y escaparon por la A-3.

Ya en la avenida del Campus Sur, en Puente de Vallecas, el vehículo llegó a circular, según la Policía Nacional, a unos 180 km/h en una vía que estaba limitada a 30 km/h e incluso intentó embestir a un indicativo policial, que evitó el impacto subiéndose a la acera.

La fuga continuó por la A-3 en dirección Valencia hasta que, a la altura de O’Donell, los ocupantes cambiaron el sentido hacia la M-23. Fue en esa maniobra, ya en el entorno de la M-30, cuando el conductor perdió el control al intentar esquivar a otro vehículo y acabó chocando contra un guardarraíl.

A consecuencia de la maniobra, un coche patrulla también colisionó con el vehículo accidentado y un agente resultó herido. Tras el choque, los dos hombres intentaron huir a la carrera, pero fueron interceptados rápidamente por los agentes, que lograron reducirlos pese a su resistencia.

En el interior del coche, los policías encontraron una mochila con guantes, una maza tipo martillo y tres destornilladores. Además, uno de los detenidos llevaba una navaja y el conductor no tenía permiso de conducción. Los arrestados son un hombre español de 39 años y otro de origen marroquí de 50, a los que se les imputan delitos de robo con violencia y contra la seguridad vial.