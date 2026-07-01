El "delegado del sanchismo" pide a Madrid que dé "las gracias a Pedro Sánchez" y Almeida responde

El delegado del Gobierno, Francisco Martín, no fue invitado por el Ayuntamiento de Madrid al Debate del Estado de la Ciudad que se celebró el martes en el Palacio de Cibeles. Aun así, terminó asistiendo a la sesión extraordinaria gracias al PSOE y Más Madrid.

Desde la tribuna de invitados, Martín presenció cómo el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, se refería a él durante su intervención como el "delegado del sanchismo" y también cómo instaba a la portavoz socialista, Reyes Maroto, a pedir a Martín que se implique ante el aumento de las agresiones con arma blanca, las reyertas y las agresiones sexuales en la capital. "En las instituciones no se está para ser un hooligan", pronunció el edil.

Al término de la sesión, el propio delegado del Gobierno expresó su decepción con las varias intervenciones de Almeida. Frente a los medios de comunicación, Martín aseguró que el edil había perdido la oportunidad de "recuperar algo de dignidad o decencia" y sostuvo que lo que "lo único" que debía haber hecho era dar "las gracias a Pedro Sánchez" por los recursos recibidos del Gobierno central y "pedir perdón" a los madrileños por no haberlos convertido en mejores servicios públicos. "Almeida hoy solo tenía que decir dos palabras: gracias y perdón", resumió también más tarde en sus redes sociales.

"Las gracias a Sánchez porque los recursos de los que ha dispuesto el Ayuntamiento han sido gracias al trabajo del Gobierno de España y al devenir de la economía española. Debería pedir perdón a los madrileños porque ese 63% de incremento de los recursos que el Gobierno de España ha puesto a disposición de los madrileños no se han traducido en mejoras en los servicios públicos como los que los madrileños merecen", dijo exactamente Martín.

Ya este miércoles, el alcalde ha respondido y ha zanjado que Madrid no tiene que "darle las gracias a Pedro Sánchez, sino decirle adiós". Así, Almeida se ha preguntado "por qué" debería agradecer la gestión del Ejecutivo central cuando "un madrileño recibe un 60% menos de dinero per capita que lo que va a recibir un catalán con el nuevo sistema de financiación".

Al margen de ese cruce, Almeida ha vuelto a insistir en las cuestiones que ya planteó en el pleno del martes, especialmente en materia de seguridad, al preguntarse de nuevo "qué va a hacer" el delegado del Gobierno "ante el aumento de las agresiones por arma blanca en la ciudad de Madrid, qué va a hacer ante el aumento de las reyertas, qué va a hacer ante el aumento de las agresiones sexuales".