La Comunidad de Madrid ha enviado este martes otros siete profesionales sanitarios del SUMMA 112 a Venezuela para colaborar en la atención a la población afectada por los terremotos registrados la semana pasada. El grupo se integrará en el equipo START de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y reforzará el dispositivo sanitario desplegado sobre el terreno.

Los profesionales del SUMMA 112 desplegarán, junto al resto del equipo START, una infraestructura asistencial equivalente a un centro de Atención Primaria. En estas instalaciones se atenderán urgencias y problemas de salud de la población afectada por los seísmos, con el objetivo de cubrir las carencias sanitarias derivadas de la emergencia.

El SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid envía otros siete profesionales a Venezuela para atender a los afectados. Si quieres ayudar, consulta antes qué enviar para ser de utilidad, en convenezuela@madrid.org El 012 A Tu Lado presta apoyo psicológico a los venezolanos en Madrid. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 1, 2026

La expedición madrileña está integrada por un médico de emergencias, una pediatra, dos enfermeras de emergencias y tres Técnicos en Emergencias Sanitarias, que desempeñarán funciones de logística asistencial.

Estos siete profesionales se incorporarán a los seis efectivos del Equipo de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) que trabajan en Venezuela desde el pasado viernes. Mientras que el ERICAM desarrolla labores de rescate y primera intervención, el equipo START se encarga de la segunda fase de la respuesta sanitaria, centrada en restablecer la asistencia médica tras la catástrofe.

🌍 Hoy están en Venezuela. Mañana podrían estar en cualquier otro lugar del mundo. El #ERICAM es el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la @ComunidadMadrid. 🏅 Integrado por profesionales de #BomberosCM, #SUMMA112 y equipos de búsqueda canina de @ESDP_esp y… pic.twitter.com/vgroPkbSyw — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) June 29, 2026

Un mes de misión

La previsión es que el despliegue tenga una duración aproximada de un mes, por lo que los sanitarios viajan con el material necesario para trabajar de forma autónoma durante ese periodo.

La Comunidad de Madrid ha informado además de que el próximo 12 de julio partirá una segunda rotación de profesionales para relevar al primer equipo desplazado.