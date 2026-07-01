Madrid prohíbe a las VTC subir los precios en situaciones de emergencia

La Comunidad de Madrid impedirá que las plataformas de vehículos de transporte con conductor (VTC) incrementen el precio de los trayectos cuando se declare oficialmente una situación de emergencia. El Consejo de Gobierno, reunido de forma extraordinaria, ha aprobado la modificación del reglamento del sector, una reforma que entrará en vigor el próximo mes de julio una vez concluya su tramitación administrativa.

La principal novedad de la normativa establece que, cuando la Comunidad de Madrid active una situación de emergencia conforme al Plan Territorial de Protección Civil (Platercam), las plataformas no podrán aplicar incrementos sobre el precio habitual del servicio. La medida afectará a situaciones como grandes nevadas, episodios de DANA, apagones eléctricos u otras circunstancias excepcionales.

En estos casos, el coste del trayecto deberá mantenerse en las mismas condiciones que en una jornada ordinaria, sin que puedan aplicarse tarifas dinámicas derivadas del aumento de la demanda. La reforma también introduce nuevas limitaciones para los supuestos en los que exista una elevada demanda de servicios sin que se haya declarado una emergencia.

Así, durante grandes eventos o alteraciones graves de la movilidad, las plataformas podrán aplicar incrementos de precio, pero estos no podrán superar el 75% sobre la tarifa base. Además, el nuevo reglamento impide que se añadan suplementos adicionales que eleven el importe final del trayecto por encima de ese límite.

Según explica el Ejecutivo regional, la modificación pretende poner fin a prácticas detectadas en algunas plataformas que incorporaban recargos extraordinarios sobre el precio máximo permitido, con el objetivo de reforzar la transparencia y ofrecer una mayor seguridad jurídica a los usuarios.

Nuevos distintivos

La modificación del reglamento incorpora también un nuevo sistema de identificación para los vehículos VTC. Los nuevos distintivos serán más seguros y resistentes frente a posibles falsificaciones y permitirán identificar de forma inmediata si el vehículo está autorizado para prestar servicios urbanos e interurbanos o únicamente interurbanos.

La Comunidad de Madrid considera que esta medida facilitará las labores de inspección y mejorará las garantías para los viajeros. La reforma incluye igualmente medidas dirigidas a incrementar la disponibilidad de vehículos adaptados para personas con movilidad reducida. Para ello, el Gobierno regional flexibiliza los requisitos medioambientales exigidos a estos vehículos, permitiendo que puedan prestar servicio con etiqueta ambiental C. Asimismo, incorpora pictogramas específicos que facilitarán su identificación por parte de los usuarios que necesiten este tipo de transporte.

Con este conjunto de medidas, la Comunidad de Madrid actualiza el reglamento del sector de los VTC con cambios dirigidos a regular la política de precios en situaciones excepcionales, reforzar los mecanismos de control administrativo y mejorar la accesibilidad del servicio.