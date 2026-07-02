La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves la ley con la que la Comunidad reconocerá al concebido no nacido como miembro de la unidad familiar a efectos administrativos, una medida impulsada por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que convierte a la región en la primera autonomía española en aplicar este reconocimiento con carácter general. Hasta ahora, únicamente Galicia contemplaba una medida similar, aunque limitada al ámbito de las familias numerosas.

La norma ha salido adelante en un Pleno extraordinario celebrado en julio, después de que su aprobación, prevista inicialmente para el 18 de junio, se aplazara al aceptar la Mesa de la Cámara un escrito del PSOE que advertía de defectos en la tramitación parlamentaria. El proyecto fue retirado entonces del orden del día para subsanar esas cuestiones técnicas.

Para defenderla, ha tomado la palabra el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, que ha sostenido que se trata de una ley "a favor" que no va "en contra de nadie ni de nada" y que "no colisiona con ningún otro texto legal, solo con los prejuicios de algunos miembros de la izquierda y la ultraizquierda". Además, ha citado al Papa León XIV al asegurar que, tal y como pronunció recientemente en el Congreso de los Diputados, "toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso".

Como Administración y también como sociedad están obligados a "cuidar, apoyar y proteger" esa vida, así como a las madres y a las familias que la esperan. A ello, ha añadido que "no hay contradicción" entre defender a las madres y al concebido, entre "la defensa de la mujer y sus derechos y apoyar la posición de las familias que quieren tener un hijo".

El consejero ha defendido que se trata de "política útil frente a una política en blanco y negro de una izquierda sectaria y anclada en viejas consignas", que potencia "la eficacia y la coherencia" del sistema de ayudas públicas. "Reconocer al concebido no nacido es una iniciativa sensata, útil y necesaria. Porque no hay causa más justa, más necesaria y más digna que la defensa de la vida y el apoyo a la familia donde crecerá", ha reivindicado.

La nueva regulación permitirá que, desde el momento en que se acredite el embarazo, el concebido sea computado como integrante de la unidad familiar en todos aquellos procedimientos de competencia autonómica en los que la renta familiar determine el acceso a ayudas públicas.

El concebido es persona desde el primer minuto, y por eso tiene derechos. Madrid es la primera región que así lo reconoce en sus políticas. En defensa de la vida. Y en apoyo a las familias, por las que hay que mirar siempre. pic.twitter.com/pSdbCOOOmE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 2, 2026

Entre los beneficios afectados figuran las becas de Bachillerato, las ayudas para el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados, las becas de comedor, el abono transporte o las subvenciones destinadas al alquiler para jóvenes.

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Asimismo, las familias con dos hijos que estén esperando un tercero podrán acceder de forma anticipada a las ventajas propias del título de familia numerosa. Ese reconocimiento podrá solicitarse desde el día siguiente a la finalización de la semana 14 de gestación mediante un procedimiento telemático habilitado por la Comunidad de Madrid.

La ley también incorpora modificaciones en el ámbito tributario para extender determinados beneficios fiscales, entre ellos las deducciones autonómicas en el IRPF por gastos educativos, la exención de tasas y otras bonificaciones vinculadas a la adquisición de vivienda de segunda mano. Estas medidas entrarán en vigor seis meses después de la publicación de la norma.

Para acceder a las prestaciones previstas bastará con acreditar el embarazo mediante el correspondiente informe médico. Además, el texto adapta la normativa tributaria autonómica para garantizar la aplicación efectiva de estos beneficios en los impuestos cuya gestión corresponde a la Comunidad de Madrid.

La nueva regulación se integra en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y la Conciliación 2022-2026 del Ejecutivo autonómico, con la que el Gobierno regional pretende reforzar el apoyo a las familias, favorecer la natalidad y eliminar barreras económicas y sociales asociadas a la crianza.

Durante el debate, el secretario general del PP de Madrid y diputado autonómico, Alfonso Serrano, defendió que la iniciativa "no es solo un triunfo del PP, es el triunfo de la libertad, de la vida y de los madrileños", al tiempo que cargó contra PSOE y Más Madrid por oponerse a una norma de la que, a su juicio, también acabarán beneficiándose. "Es la victoria de quienes legislamos para todos", afirmó.

Serrano sostuvo que la ley amplía derechos "a los más vulnerables, los que están por nacer", y rechazó las críticas de la oposición al asegurar que la iniciativa "no supone una reducción de los derechos de la mujer", sino que busca acompañar a quienes desean formar o ampliar una familia eliminando obstáculos económicos. El dirigente popular defendió abiertamente que el Ejecutivo madrileño pretende incentivar la natalidad y argumentó que "sin reemplazo generacional se pierde la esencia y la seña de identidad".