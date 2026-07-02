La Audiencia Nacional condena a Francisco Granados a dos años y medio de cárcel por el caso Púnica

La Audiencia Nacional ha condenado al exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, y exalcalde de Valdemoro, Francisco Granados a dos años y medio de prisión por los delitos continuados de fraude y prevaricación en una de las piezas del caso Púnica, al considerar acreditado que favoreció a la empresa Waiter Music en la adjudicación de contratos públicos entre 2007 y 2014.

La sentencia concluye que, pese a no ostentar competencias directas en los procedimientos de contratación, Granados conservó una influencia constante sobre los órganos encargados de adjudicar los contratos públicos. Esa capacidad de decisión, según el fallo, permitió beneficiar de forma reiterada a Waiter Music, empresa propiedad del fallecido José Luis Huerta, a cambio de contraprestaciones en especie consistentes en la organización y financiación de celebraciones privadas.

Los magistrados destacan que la relación entre Granados y Huerta se remontaba a la etapa en la que el dirigente popular era alcalde de Valdemoro, municipio desde el que, según la resolución, comenzó una dinámica de contratación irregular que posteriormente se extendió a otros ayuntamientos madrileños.

Por estos hechos también han sido condenados los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza, que deberá cumplir cuatro años de prisión, y José Miguel Moreno, condenado a dos años, por las adjudicaciones realizadas a Waiter Music para la organización de festejos municipales entre 2004 y 2013.

La resolución impone igualmente dos años de cárcel a la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera y al exalcalde de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada, mientras que absuelve a los exregidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz Espejo, así como a otros dos acusados al no apreciar responsabilidad penal en los hechos enjuiciados.